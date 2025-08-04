Покровськ стискають у напівкільце: експерт заявив про перерізання важливої траси

На Покровському напрямку утворюється небезпечний "мішок".

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Як змінилася ситуація на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 37 ОБрМП, Генштаб ЗСУ

Що сказав Лакійчук:

Навколо Покровська стискається напівкільце

Росіяни вже перерізали важливу трасу і хочуть порушити логістику через іншу

Окупаційні війська країни-агресорки Росії переходять у фазу безпосереднього штурму Покровська, що у Донецькій області. Про це в етері Еспресо розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

Він наголосив, що навколо міста стискається напівкільце та продовжуються штурми з півдня Соледарського напрямку. Ворог вже на околицях міста і намагається обійти його з боку Дніпропетровщини з південного заходу.

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При цьому росіяни перерізають трасу Покровськ-Межова, а за Павлоградську трасу триває боротьба в районі Урожайного. Лакійчук додав, що після виходу на трасу Покровськ-Костянтинівка ворог перегрупував сили.

"А тим часом вийшовши на трасу Покровськ-Константинівка, звідти, росіяни перегрупувалися, підсилились резервами і намагалися спочатку по вздовж траси на Мирноград рухатись, там отримали відкоша і більше зосередились на охопленні міста з півночі. Тобто такий утворюється мішок дуже-дуже небезпечний. То ж, очевидно, найзапекліші битви ще попереду на цій ділянці", - підсумував експерт.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше Главред писав, що на фронті залишаються найбільш критичними три напрямки: Покровський, Лиманський та Новопавлівський. Останні дні там фіксують десятки атак щодоби та спроби окупаційних військ країни-агресорки Росії прорвати українську оборону.

Напередодні стало відомо, що російські війська на фронті наближаються до міста Добропілля, яке залишається останнім великим населеним пунктом перед повним оточенням Покровська.

Нагадаємо, російські сухопутні війська посилюють спроби оточити Покровськ Донецької області, ключовий український логістичний вузол, що підтримує операції на Донбасі.

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Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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