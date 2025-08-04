Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Окупанти штурмували нову ділянку кордону: у МВА повідомили, чи прорвався ворог

Анна Косик
4 серпня 2025, 12:28
160
Влада підтвердила спробу прориву окупантів, але є нюанс.
ВСУ, Харьковское направление
Під чиїм контролем КПП "Гоптівка" / Колаж: Главред, фото: 91 ОПТБ, t.me/zadorenko_v

Що повідомив Задоренко:

  • Окупанти поширили фейк про захоплення КПП "Гоптівка"
  • Українські військові знищили багато загарбників
  • Росіяни, які не змогли прорватись через КПП, втекли назад в РФ

Сьогодні, 4 серпня, окупаційні війська країни-агресорки Росії здійснили спробу прориву на контрольно-пропускному пункті "Гоптівка". Про це у Telegram повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Російська пропаганда одразу почала поширювати інформацію, нібито армія РФ захопила КПП, однак Задоренко спростовує цю інформацію.

відео дня

"Оскільки ця новина починає набирати суспільного резонансу, вважаю необхідним повідомити вам про те, що окупанти дійсно здійснили штурм цього контрольно-пропускного пункту", - написав він.

Однак, бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували більше десяти загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії. Тож наразі КПП "Гоптівка" перебуває під повним контролем Сил оборони України.

Ситуація в Харківській області - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти заявляли, що нібито увійшли до Куп'янська на Харківщині. Однак речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував цю інформацію.

Раніше Главред писав, що російські окупанти за підтримки військ КНДР, наприкінці літа або у вересні, планують провести новий наступ. Під прицілом ворога, ймовірно, буде Харківська та Сумська області.

Напередодні стало відомо, що на Харківщині російські війська активізували бойові дії в районі села Мілове та перетнули державний кордон на новій ділянці.

Читайте також:

Про персону: Вячеслав Задоренко

Вячеслав Задоренко - український політик і діяч місцевого самоврядування, Дергачівський міський голова з 19 листопада 2020 року, начальник Дергачівської міської військової адміністрації з 14 жовтня 2022 року. З травня по вересень 2010 року був радником голови Дергачівської районної ради, з листопада 2010 року по листопад 2020 року – Козачолопанським селищним головою, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Харківська область російські війська Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Львові горить готель з людьми, чути крики про допомогу: деталі

У Львові горить готель з людьми, чути крики про допомогу: деталі

13:05Україна
Перед дедлайном Трампа Путіну: найближчими днями Келлог відвідає Україну

Перед дедлайном Трампа Путіну: найближчими днями Келлог відвідає Україну

13:00Світ
Окупанти штурмували нову ділянку кордону: у МВА повідомили, чи прорвався ворог

Окупанти штурмували нову ділянку кордону: у МВА повідомили, чи прорвався ворог

12:28Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Леся Нікітюк показала сина - як зіркова матуся називає первістка

Леся Нікітюк показала сина - як зіркова матуся називає первістка

Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

Почервоніють за лічені дні: безкоштовний розчин допоможе зібрати стиглі томати

Почервоніють за лічені дні: безкоштовний розчин допоможе зібрати стиглі томати

Китайський гороскоп на сьогодні 4 серпня: Козлам - перешкоди, Собакам - драма

Китайський гороскоп на сьогодні 4 серпня: Козлам - перешкоди, Собакам - драма

Останні новини

13:38

"У росіян великі збитки": СБУ провела нову спецоперацію в Криму

13:30

Хто візьме участь у новому сезоні масштабного проєкту "Клуб 1%" від телеканалу 1+1 Україна

13:13

Adam та KOLA створили офіційний саундтрек до серіалу "Вітя" — слухайте вже зараз

13:10

Харківщину, Сіверський, Куп'янський та Краматорський напрямки фронту відвідав Голова ДПСУ Дейнеко

13:05

У Львові горить готель з людьми, чути крики про допомогу: деталіВідео

Путін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – КоваленкоПутін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – Коваленко
13:00

"На небезпечній межі": хто відмовився пускати Максима Галкіна в Україну

13:00

Перед дедлайном Трампа Путіну: найближчими днями Келлог відвідає Україну

12:57

Гра в імітацію: Коваленко сказав, що дадуть переговори і чи буде перемир'я

12:48

Телеканал ПЛЮСПЛЮС відзначає 13 років мовлення в ефірі: цікаві деталі

Реклама
12:46

Де три відмінності між дідусями: лише найуважніший зможе їх помітити

12:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 серпня (оновлюється)

12:28

Окупанти штурмували нову ділянку кордону: у МВА повідомили, чи прорвався ворог

12:03

Вишневі, сині та зелені: чому у СРСР чорні "Жигулі" були великою рідкістю

11:45

Усім українським біженцям в Німеччині хочуть скасувати соціальні виплати - Bild

11:26

"Угода, щоб більше не гинули люди": Трамп зробив заяву про послання для РФ через Віткоффа

10:59

Притула став батьком учетверте і показав перші фото дитини - хто народився

10:56

РФ хоче змусити українців тікати з міст: ворог готує нові удари по енергетиці

10:53

Переговори Зеленського, Трампа і Путіна можливі: посол вказав на нюанс

10:45

Китайський гороскоп на завтра 5 серпня: Кроликам - небезпека, Тиграм - лють

10:20

Дрони РФ атакували Одеську область: горіли радіоринок і гуртожитокФото

Реклама
10:11

"Батьківщина прокляне": Дмитро Гордон засвітився зі зрадницею Таїсією Повалій

10:04

Покровськ стискають у напівкільце: експерт заявив про перерізання важливої траси

09:53

ЗСУ мали успіх на одному з напрямків фронту: де вдалося просунутися бійцям

09:30

Промову Тимошенко в Раді порівняли з виступом Путіна перед вторгненням актуально

09:23

Чи пощастить Путіну знову?Погляд

09:09

Перетворять солому на золото: 4 знаки зодіаку розбагатіють до кінця літа

09:08

РФ запустила "Кинджали" по Україні: куди летять ракети

09:01

"Вони хитрі персонажі": Трамп сказав, чи подіють нові санкції на РФВідео

09:00

"Я дурень": Потап назвав причину розлучення з дружиною і приголомшив подробицями

08:57

Російська нафта в пріоритеті: Китай знехтував важливим попередженням США

08:12

Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:58

РФ готується до атак на Україну з Донецького аеропорту: в ISW оцінили небезпеку

07:37

Дрони атакували в РФ важливий об'єкт: що було під приціломВідео

06:58

Віткофф цього тижня поїде до РФ: яке послання Трамп надсилає до МосквиВідео

06:13

Трамп просто забув, що він агент КремляПогляд

05:56

Гороскоп на завтра 5 серпня: Тельцям - несподіванки, Водоліям - приємні новини

05:30

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з офісним співробітником за 29 с

04:30

На шістьох знаків зодіаку чекають відкриття та успіх 4 серпня: хто у списку

03:45

Найкращий день літа: на двох знаків 4 серпня чекають сюрпризи та винагороди

03:00

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 4 секунди знайти жабу

Реклама
02:13

Ситуація на фронті загострюється: у Генштабі натякнули на несподівані зміни

02:10

"Хотіла просто зараз": ексдружина Кличка заінтригувала особистими змінами

01:30

82-річний Мік Джаггер готується удев'яте стати батьком

01:07

Лише це змусить Путіна здатися: генерал США назвав умову, за якої РФ визнає поразку

00:26

"Писатиму докторську": El Кравчук в університеті здобуває нову професію

00:20

Секрети давнини: як звичайне мило може розповісти про успіхи та невдачі

03 серпня, неділя
23:31

Морські навчання Китаю і РФ після слів Трампа: що насправді означають ці маневри

23:31

"Коли розлучення лише на користь": Олександра Кучеренко показала "особливу романтику"

23:28

Спіймають удачу за хвіст: які три знаки зодіаку стануть щасливчиками серпня

22:46

Накинулися з битами і трубами на військових ТЦК - деталі нападу на Миколаївщині

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій Козловський
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти