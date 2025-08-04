Окупанти штурмували нову ділянку кордону: у МВА повідомили, чи прорвався ворог

Влада підтвердила спробу прориву окупантів, але є нюанс.

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Під чиїм контролем КПП "Гоптівка" / Колаж: Главред, фото: 91 ОПТБ, t.me/zadorenko_v

Що повідомив Задоренко:

Окупанти поширили фейк про захоплення КПП "Гоптівка"

Українські військові знищили багато загарбників

Росіяни, які не змогли прорватись через КПП, втекли назад в РФ

Сьогодні, 4 серпня, окупаційні війська країни-агресорки Росії здійснили спробу прориву на контрольно-пропускному пункті "Гоптівка". Про це у Telegram повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Російська пропаганда одразу почала поширювати інформацію, нібито армія РФ захопила КПП, однак Задоренко спростовує цю інформацію.

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"Оскільки ця новина починає набирати суспільного резонансу, вважаю необхідним повідомити вам про те, що окупанти дійсно здійснили штурм цього контрольно-пропускного пункту", - написав він.

Однак, бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували більше десяти загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії. Тож наразі КПП "Гоптівка" перебуває під повним контролем Сил оборони України.

Ситуація в Харківській області - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти заявляли, що нібито увійшли до Куп'янська на Харківщині. Однак речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував цю інформацію.

Раніше Главред писав, що російські окупанти за підтримки військ КНДР, наприкінці літа або у вересні, планують провести новий наступ. Під прицілом ворога, ймовірно, буде Харківська та Сумська області.

Напередодні стало відомо, що на Харківщині російські війська активізували бойові дії в районі села Мілове та перетнули державний кордон на новій ділянці.

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Про персону: Вячеслав Задоренко Вячеслав Задоренко - український політик і діяч місцевого самоврядування, Дергачівський міський голова з 19 листопада 2020 року, начальник Дергачівської міської військової адміністрації з 14 жовтня 2022 року. З травня по вересень 2010 року був радником голови Дергачівської районної ради, з листопада 2010 року по листопад 2020 року – Козачолопанським селищним головою, пише Вікіпедія.

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