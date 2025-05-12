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Китай може замінити США в мирному процесі - до чого слід готуватись Україні

Юрій Берендій
12 травня 2025, 21:03
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Китай не зможе стати посередником для закінчення війни Росії проти України та має власні інтереси в рамках протистояння з Штатами, зазначив Кулик.
Китай може замінити США в мирному процесі - до чого слід готуватись Україні
В ЄС вважають Китай можливою альтернативою США в мирних переговорах / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Про що сказав Кулик:

  • Китай не є ефективним посередником для закінчення війни РФ проти України
  • Китай просуває спільний порядок денний з Україною

В Європі вже ведуться активні дискусії щодо можливої заміни США як посередника в мирних переговорах між Україною та Росією. Серед альтернатив розглядається, зокрема, й Китай. Водночас директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у коментарі Главреду зазначив, що Китай наразі не є ефективним посередником, адже жодна з його ініціатив щодо України не була реалізована.

Крім того, Пекін не підтримав ані українську "формулу миру", ані план Трампа та продовжує посилювати співпрацю з Росією.

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"Зокрема, участь Китаю в параді "побєдобєсія" в Москві вказує на те, що Пекін просуває спільний порядок денний із Росією в рамках ширшої глобальної стратегії, адресованої Сполученим Штатам і всьому світу. Китай ніби говорить Вашингтону: "Москва - це наша корова, і ми її доїмо". Хочете домовлятися - давайте говорити про новий глобальний світопорядок, а не тільки про питання війни і миру в Україні. Враховуйте наші інтереси"", - вказує він.

Кулик підкреслив, що Китай наполегливо демонструє своє неприйняття санкцій як інструменту міжнародної політики. У Пекіні добре усвідомлюють, що обмеження та мита завдають найбільшої шкоди саме китайській економіці, яка значною мірою залежить від доступу до закордонних ринків і сучасних технологій. Незважаючи на репутацію технологічного лідера, більшість передових інновацій з’являються на Заході, а Китай здебільшого намагається їх копіювати, відтворювати або отримувати нечесним шляхом.

"Але станом на зараз я не бачу реальної можливості залучення Китаю і можливостей для України цим скористатися", - резюмував він.

Китай може замінити США в мирному процесі - до чого слід готуватись Україні
Яка позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило свою підтримку всіх мирних ініціатив щодо врегулювання війни в Україні, зокрема й пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку спільно висунули Україна, ЄС і США.

Російський військово-промисловий комплекс значною мірою залежить від Китаю. Попри намагання Дональда Трампа втягнути Росію в конфронтацію з Пекіном, Володимир Путін продовжує поглиблювати співпрацю з лідером КНР Сі Цзіньпінем, зазначив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Водночас народний депутат від "Слуги народу" та голова парламентського комітету із зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що Росія отримує підтримку з боку союзу авторитарних режимів на чолі з Китаєм у своїй війні проти України.

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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війна в Україні КНР Віталій Кулик
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