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Китай допомагає РФ воювати проти України: у Раді висунули гучне звинувачення

Олексій Тесля
9 травня 2025, 16:17
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Йде формування союзу авторитарних країн, лідером якого виступає Китай, підкреслив Олександр Мережко.
Китай допомагає РФ воювати проти України: у Раді висунули гучне звинувачення
КНР допомагає РФ, кажуть у Раді / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Головне:

  • Росія отримує підтримку від КНР, вважає Мережко
  • Триває формування союзу авторитарних країн

Народний депутат від фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради із зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив, що Росія отримує підтримку від об'єднання авторитарних держав на чолі з Китаєм у своїй агресивній війні проти України.

"Ми спостерігаємо формування союзу авторитарних країн, лідером якого виступає Китай, і ці країни тією чи іншою мірою сприяють діям Росії, спрямованим проти України. У такій ситуації вкрай важливо, щоб демократичний світ, насамперед США та їхні союзники, надавали рішучу підтримку Україні та не дозволили авторитарній коаліції узяти гору", - підкреслив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи слова голови КНР Сі Цзіньпіна про необхідність усунення причин конфлікту.

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Китай допомагає РФ воювати проти України: у Раді висунули гучне звинувачення
/ Інфографіка: Главред

Мережко зазначив, що Китай, виступаючи в ролі стратегічного союзника Росії, надає їй економічну підтримку, тим самим сприяючи фінансуванню російської військової діяльності, а також активно поширює прокремлівську риторику.

"Слід ясно усвідомлювати, що Росія і Китай діють узгоджено, прагнучи підірвати міжнародний порядок, заснований на нормах права і міжнародних правилах, а не на праві сили", - додав він.

Допомога Китаю Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними української розвідки та Служби безпеки України, Китай постачає Російській Федерації зброю. Зокрема, йдеться про артилерію та порох.

Раніше Україна запідозрила Китай у допомозі РФ у живій силі, адже Сили оборони України взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російської окупаційної армії.

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на інформацію про своїх солдатів, які брали участь у бойових діях на Донеччині, і заявило, що країна не направляла своїх військовослужбовців в Україну для участі в бойових діях.

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Хто такий Олександр Мережко?

Олександр Олександрович Мережко (нар. 14 лютого 1971, м. Бобринець, Кіровоградська область, УРСР) — український правознавець, юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, пише Вікіпедія.

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