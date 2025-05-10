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"Китай знає, на що тиснути": експерт розкрив залежність Путіна від Сі Цзіньпіна

Руслана Заклінська
10 травня 2025, 19:28
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Зміни геополітичних орієнтирів РФ малоймовірні — Китай має важелі тиску та домінує у цьому "союзі", стверджує Олександр Коваленко.
'Китай знає, на що тиснути': експерт розкрив залежність Путіна від Сі Цзіньпіна
Китай – головний "спонсор" російської оборонки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube

Ключові тези Коваленка:

  • Військово-промисловий комплекс Росії виживає завдяки Китаю
  • Трамп не зможе перетягнути Росію на свою сторону в протистоянні з Китаєм
  • Війна уже б закінчилася, якби Путіну не допомагав Сі Цзіньпін

Майже весь військово-промисловий комплекс РФ виживає завдяки Китаю. Попри всі зусилля Трампа залучити Росію до протистояння з Китаєм, Путін продовжує тісно співпрацювати з Сі Цзіньпінем. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Трамп повинен зрозуміти, що ніколи не зможе перетягнути Росію на свій бік. Але Росія буде імітувати, що вона готова стати на чийсь бік. Та Китай Росію не відпустить", - заявив він.

Коваленко наголосив, що у 2022 році російський військово-промисловий комплекс перебував у критичному стані: не вистачало боєприпасів, зупинялося виробництво, були зірвані ланцюжки постачань. У цей момент вирішальну роль почав відігравати Китай, який масово постачає до РФ станки та інше промислове обладнання, що дозволило розширити виробничі потужності з виготовлення боєприпасів.

Крім того, КНР забезпечує Росію стратегічними компонентами для виробництва порохів — такими як нейтроцелюлоза і бавовняна целюлоза, в яких Китай є світовим лідером. Саме ці речовини критично необхідні для роботи російських оборонних заводів.

"Майже весь військово-промисловий комплекс Росії (я не кажу про цивільну економіку) виживає за рахунок Китаю. Якби Китай не почав масштабно допомагати Росії обладнанням та продукцією подвійного призначення, війна, мабуть, уже б закінчилася. Нашою перемогою", - додав експерт.

'Китай знає, на що тиснути': експерт розкрив залежність Путіна від Сі Цзіньпіна
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

За його словами, це й пояснює особливу вдячність Путіна Китаю, яка помітно переважає навіть співпрацю з Північною Кореєю.

"Китай – це все-таки основний такий "тіньовий" союзник Росії. Росія від нього нікуди не подінеться. А Китай знає, на що тиснути. І він здатен дуже потужно натиснути на неї. Тому ніяких змін орієнтирів Москви не буде", - резюмував Коваленко.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, як Путін зганьбився на параді 9 травня:

Відносини Китаю та РФ - новини за темою

Нагадаємо, 8 травня під час візиту до Москви Сі Цзіньпін назвав Путіна союзником у побудові нового світового порядку без домінування США. Китай і Росія підтвердили спільну позицію щодо війни в Україні.

Також лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що Росія підтримує перенесення китайських виробництв на свою територію та готова створити для цього сприятливі умови. Він назвав двосторонні відносини між країнами "зразковими" та похвалився рекордним експортом сировини до Китаю.

Як повідомляв Главред, нардеп Олександр Мережко заявив, що Росія отримує підтримку від авторитарного союзу на чолі з Китаєм, який надає їй економічну допомогу та поширює прокремлівську риторику. Він закликав США та їхніх союзників рішуче підтримати Україну, щоб не допустити перемоги об'єднання авторитарних держав.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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