Уражено одразу п'ять кораблів флоту РФ - нові деталі удару по Новоросійську

В Росії скаржаться на наслідки успішної атаки Сил оборони України по порту Новоросійська, де було ушкоджено п'ять кораблів російського флоту.

З'явились нові деталі удару по Новоросійську / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

У Росії повідомили про пошкодження одразу 5 кораблів внаслідок удару по Новоросійську

Крім того, вдалось ліквідувати трьох російських військових, ще 16 - поранені

В ніч на 2 березня Сили оборони України завдали масованого удару по флоту країни-агресорки Росії у порту Новоросійськ. Внаслідок було пошкоджено п’ять кораблів противника. Про це повідомляють телеграм канал "Досье шпиона" та моніторингова група "Кримський вітер".

Зазначається, що для удару по Новоросійську було застосовано не менше 200 ударних безпілотників.

"Внаслідок удару пошкодження отримали 5 військових кораблів, які перебували в порту. Один з них отримав істотні пошкодження, ймовірно, мова йде про морський тральщик "Валентин Пікуль" (в/ч 90921, Новоросійськ). Також, є інформація про пошкодження кораблів "Єйськ" і "Касимов"", - йдеться у повідомленні.

Загалом, Під час атаки було ліквідовано трьох російських військових, ще 16 отримали поранення.

Також уточнюється, що серед уражених кораблів були два носії ракет "Калібр". В моніторинговій групі "Кримський вітер" визначили, що на супутникових знімках помітно палаючий фрегат класу "Адмірал Григорович", який також може бути сонащеним ракетами типу "Калібр".

Дивіться відео ударів по порту Новоросійськ:

/ Скріншот

Що цьому передувало

Як повідомлялось, у ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони здійснила атаку на російські кораблі в Новоросійську. Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Також під удар потрапили засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції та нафтоналивні стендери на терміналі "Шесхарис".

За попередньою інформацією, внаслідок застосування безпілотників було уражено військові кораблі РФ. Точна кількість пошкоджених суден і масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Крім того, дрони СБУ вразили радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 "Фаворит", зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2", а також шість із семи нафтоналивних стендерів на терміналі "Шесхарис".

Порт Новоросійськ / Інфографіка: Главред

Чому російські кораблі ховаються у портах - думка військового

Як писав Главред, військово-морські кораблі РФ практично не ведуть активних дій у морі. Вони здебільшого відходять лише на приблизно 40 кілометрів від порту, щоб здійснити пуски ракет, і відразу повертаються назад. Про це в інтерв’ю Associated Press розповів керівник спеціалізованого підрозділу морських безпілотників "Group 13".

"Вони постійно ховаються. І певним чином це також результат діяльності нашого підрозділу - адже ви можете уявити собі вартість утримання флоту, який не може діяти в морі", - сказав він.

Удари по кораблях РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 19 грудня Сили оборони України завдали успішного удару по російському військовому кораблю проєкту 22460 "Охотнік", який патрулював акваторію Каспійського моря поблизу нафтогазової платформи. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в судно влучили кілька українських безпілотників.

Також у ніч із 13 на 14 грудня українські сили здійснили масовану атаку по російських об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Під час цієї операції було зафіксовано ураження військового корабля РФ у Феодосії, повідомив моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на власні джерела.

Крім того, ураження російського підводного човна класу 636.3 "Варшавянка" стало результатом складної операції Сил оборони. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, субмарина в порту Новоросійська почувалася у відносній безпеці, однак це не завадило успішному виконанню завдання.

