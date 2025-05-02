Залишилось 5 кілометрів до кордонів: експерт назвав нову мету Путіна на фронті

Ресурси армії РФ настільки вичерпані, що навіть оголошення загальної мобілізації не врятує ситуацію.

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У росіян майже закінчилося артилерійське озброєння і танки / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Що сказав Нарожний:

У Росії майже закінчилися ресурси для ведення війни

Оголошення мобілізації в РФ не врятує ситуацію

Окупантам не вдасться повністю захопити Донецьку область

Кремлівський диктатор Володимир Путін може обрати нову мету на фронті, а саме повне захоплення Донецької області. Про це в етері 24 каналу розповів військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

За його словами, ресурси країни-агресорки Росії вже на межі виснаження, тому план із захоплення більшої частини територій України реалізувати окупанти не зможуть.

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Експерт наголошує, що у росіян майже закінчилося артилерійське озброєння і танки. Крім того в Росії знижується промислове виробництво, зокрема у сфері ВПК.

"Ми практично "під нуль" знищили їхні склади з бронетехнікою та артилерією", - наголосив він.

Попри це Путін продовжує підготовку до літньої кампанії. Це підтверджує те, що кількість бойових зіткнень на фронті зростає щодня, а на Донецькому напрямку відбувається накопичення сил зі сторони РФ.

"Ймовірно, Росія спробує через Торецьк дійти до Костянтинівки й захопити Покровськ, а далі - до Слов'янська й Краматорська", - припустив Нарожний.

Метою ворога під час такої операції першочергово буде показати, що Росія "звільнила" всю Донецьку область. Однак, за словами експерта, є важливий нюанс.

Окупантам не вдасться вийти до адмінкордонів Донеччини, адже армія РФ вже рік не може захопити Часів Яр і навіть якщо ворог просунеться, це займе багато часу.

Часів Яр / Інфографика: Главред

Якщо припустити, що у противника таки буде певний успіх і йому вдасться просунутися до Дніпропетровської області, до якої залишилось 5-6 кілометрів, то армія РФ буде наступати і далі. Тобто ця межа не є для них кінцевою – вони прагнутимуть просуватися ще.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, аналітики DeepState напередодні повідомляли, що за квітень 2025 року армія країни-агресора РФ окупувала 175 кв. кілометрів українських територій.

Раніше Главред писав, що російські війська активізували бойові дії на півдні дніпровської системи островів, намагаючись висадитися на острів Бугаз навпроти Херсона, щоб захопити плацдарм і форсувати річку Дніпро на Херсонщині.

Напередодні повідомлялося, що на фронті відсутні будь-які ознаки того, що Росія може досягти значних успіхів — ні на оперативному, ні на стратегічному рівні. Проте, попри це, країна-агресор не припиняє спроб просування.

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Хто такий Павло Нарожний? Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

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