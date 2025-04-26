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В РФ оголосили про "повне звільнення" Курської області - деталі

Марія Николишин
26 квітня 2025, 14:46
297
Зранку в Генштабі повідомляли, що ЗСУ продовжують тримати оборону на цьому напрямку.
В РФ оголосили про 'повне звільнення' Курської області - деталі
В РФ зробили заяву про Курську область / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, deepstatemap

Коротко:

  • В Кремлі заявили про "повне звільнення" Курської області
  • Там також говорили про створення умов для подальших дій росіян
  • Згідно з картою DeepState, під контролем ЗСУ все ще знаходяться близько 30 кв. км.

26 квітня російський диктатор Володимир Путін заслухав доповідь начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. У ній говорилось про "повне звільнення" Курської області від ЗСУ, передає Уніан.

Зокрема, Герасимов говорив про "повний провал авантюри" України, величезні втрати ЗСУ, а також про створені умови для подальших дій російських військ "і на інших найважливіших ділянках фронту".

відео дня

Варто зауважити, що згідно з картою DeepState, під контролем ЗСУ все ще знаходяться близько 30 кв. км. В Курській області.

Крім того, зранку, 26 квітня, у зведенні Генштабу ЗСУ йшлося, що українські військові продовжують тримати оборону на Курському напрямку.

"За минулу добу ворог здійснив 28 авіаударів і скинув 37 керованих авіабомб, а також провів 370 обстрілів, зокрема 9 - із реактивних систем залпового вогню. Своєю чергою, українські захисники відбили 30 штурмових атак", - йдеться в повідомленні.

Бої в Курській області - що відомо

Як повідомляв Главред, українські військові 19 квітня завдали точного удару по ворожому об’єкту на території Курської області РФ. Об'єкт використовувалася російськими військовими для запуску БпЛА.

Військовий оглядач Олексій Гетьман повідомляв, що українські захисники продовжують проводити операцію в Курській області РФ. Своєю чергою армія Путіна хоче повністю витіснити ЗСУ із займаних позицій до 9 травня.

Крім того, 14 квітня повідомлялось, що українська бойова авіація завдала прицільного удару по промисловому об'єкту у селищі Тьоткіне Курської області, що у країні-агресорці Росії.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині.

Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

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