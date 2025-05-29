Зеленський назвав умову справедливого миру в Україні і пояснив роль Путіна

Володимир Зеленський назвав реальну умову справедливого закінчення війни та наголосив на недостатньому тиску на Росію.

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Зеленський назвав умову справедливого миру в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Про що сказав Зеленський:

Рівень тиску на РФ недостатній для завершення війни

Реальний справедливий мир для України може стати можливим лише після відходу Путіна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішній рівень міжнародного тиску на Росію недостатній для припинення війни. На його думку, досягнення справедливого миру, ймовірно, стане реальним лише після усунення від влади російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу RTL.

Він наголосив на необхідності посилення тиску на Росію з боку міжнародної спільноти, адже нині не спостерігається готовності до миру з боку Кремля.

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Зеленський зазначив, що зусиль провідних країн поки що недостатньо, адже на його думку, США залучені, але не повністю, а країни на кшталт Китаю чи інших держав Глобального Півдня стримуються.

"Путін чіпляється за своє місце. У нас буде справедливий мир, але, можливо, тільки після Путіна", – заявив український лідер.

Водночас президент припустив, що можливим проміжним етапом може стати хоча б припинення вогню.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, переговори з Росією навряд чи зупинять війну, адже диктатор Володимир Путін переконаний у спроможності тривало вести бойові дії, а справжня мета Кремля полягає в тому, щоб змусити Україну капітулювати. Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Тим часом Москва озвучила перелік вимог, які вважає обов’язковими для укладення мирної угоди. Серед них — письмові гарантії від західних країн щодо припинення розширення НАТО на схід та послаблення санкційного тиску на Росію. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на три джерела, наближені до переговорного процесу з боку РФ.

У ніч проти 29 травня в Московській області пролунали вибухи. За даними Telegram-каналу Astra, мешканці міста Одинцово в Московській області повідомляли про вибухи. Гучні звуки також чули в містах Апрелівка (Наро-Фомінський округ) і Звенигород (Одинцовський район).

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