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Меморандум Путіна про мир: у Reuters дізналися, чого хоче Кремль

Анна Ярославська
29 травня 2025, 08:03
396
Якщо Путін зрозуміє, що не зможе досягти мирної угоди на своїх умовах, він прагнутиме показати, що "мир завтра буде ще болючішим".
Меморандум Путіна про мир: у Reuters дізналися, чого хоче Кремль
Позиція Путіна стала жорсткішою в територіальному питанні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Головне:

  • Путін посилив свою позицію в територіальному питанні
  • Росія домагається скасування санкцій та захисту російськомовного населення України
  • Кремль хоче отримати письмову обіцянку від Заходу

Країна-агресор Росія висунула низку умов, без яких, на думку Кремля, укладення мирної угоди неможливе. Серед іншого російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб західні лідери дали письмове зобов'язання припинити розширення НАТО на схід і зняли частину санкцій з Росії. Про це пише агентство Reuters із посиланням на три російські джерела, знайомі з ходом переговорів.

Видання нагадує, що після більш ніж двогодинної розмови з президентом США Дональдом Трампом минулого тижня Путін заявив, що погодився працювати з Україною над меморандумом, який би визначив контури мирної угоди, включно з термінами припинення вогню. При цьому РФ зволікає з розробкою меморандуму і намагається наступати на сході України.

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Високопоставлене російське джерело, яке нібито знайоме з думкою вищого керівництва РФ, стверджує, що "Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну".

Три російські джерела повідомили Reuters, що Путін хоче "письмового" зобов'язання великих західних держав не розширювати НАТО на схід, що означає офіційне виключення членства для України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік.

"Росія також хоче, щоб Україна була нейтральною, щоб були зняті деякі західні санкції, щоб було вирішено питання заморожених російських суверенних активів на Заході та щоб російськомовні громадяни України були захищені", - пише видання.

Один зі співрозмовників сказав Reuters, що якщо Путін зрозуміє, що не зможе досягти мирної угоди на своїх умовах, він прагнутиме показати українцям і європейцям за допомогою військових перемог, що "мир завтра буде ще болючішим".

"Перше джерело" Reuters повідомило, що "якщо Путін побачить тактичну можливість на полі бою, він просунеться далі в Україну - і що Кремль вважає, що Росія може воювати роками попри санкції та економічний біль з боку Заходу", - йдеться у повідомленні.

Друге джерело повідомило агентству, що Путін зробив свою позицію більш жорсткою в територіальному питанні. Він хоче, щоб до складу Росії увійшли всі чотири області на сході України, на які вона претендує.

Reuters зазначає, що ні в Кремлі, ні в Києві, ні в НАТО не відповіли на запит агентства про коментар до отриманої інформації.

Меморандум про припинення вогню - що відомо

Як писав Главред, 28 травня президент України Зеленський заявив, що світ і Україна вже більше тижня чекають від Росії на так званий меморандум про умови припинення війни. Але Кремль замість конструктивних пропозицій знову висуває старі ультиматуми.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що Москва справді готує проєкт документа з умовами "врегулювання". Його нібито мали передати Україні після проведення обміну полоненими за формулою "1000 на 1000", однак так і не передали.

Пізніше Лавров заявив, що другий раунд прямих переговорів між Росією та Україною має відбутися 2 червня в Стамбулі. Москва готова представити Києву підготовлений "меморандум" на зустрічі в Туреччині.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що в меморандумі планують вказати "можливі терміни" укладення мирної угоди.

Раніше прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що термінів укладення мирної угоди між Росією та Україною немає. Процес перебуває на початковій стадії.

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