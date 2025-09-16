Гра Лукашенка: експерт розповів, як "Захід-2025" може стати його "планом Б"

Мусієнко пояснює, чому присутність офіцерів США на маневрах виглядає дивною та що це може означати.

https://glavred.net/war/igra-lukashenko-ekspert-rasskazal-kak-zapad-2025-mozhet-stat-ego-planom-b-10698395.html Посилання скопійоване

Лукашенко шукає можливість налагодити відносини зі США, балансуючи між Москвою та Вашингтоном / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Читайте в матеріалі:

Чому США можуть бути присутніми на цих навчаннях

Що каже Мусієнко про плани Лукашенка та РФ

У Білорусі тривають російсько-білоруські навчання "Захід-2025", які стартували 12 вересня. За даними Reuters, на маневрах несподівано помітили офіцерів військової служби США – офіційного підтвердження цьому наразі немає.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу пояснив, з чим може бути пов’язана така присутність:

відео дня

"Загальна практика така, що на подібні навчання запрошуються, зокрема, представники військових відомств країн-сусідів. Зі зрозумілих причин серед них немає України".

За його словами, навчання розширилися на Калінінградську область, де відпрацьовуються дії проти висадки десанту ймовірного противника.

"Це дивно, якщо дійсно військові США та НАТО були на цих навчаннях, тому що там відпрацьовуються можливі повторні пуски по території Польщі або Литви, або інших країн. Мені не зрозуміло, на що ці військові хотіли б подивитися".

Розширення навчань на Калінінград і дивна участь НАТО

Мусієнко зазначив, що росіяни демонструють підвищену активність із Калінінградської області, а Білорусь може використовувати навчання як інструмент політичних сигналів.

"Не можна виключати, що Олександр Лукашенко розраховує на майбутнє потепління із США. Він може мати якийсь "план Б" у випадку, якщо побачить, що Путін остаточно наближається до свого політичного фіаско, а Росія – до поразки. Тоді б Лукашенко міг повернутися різко на Захід".

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Військовослужбовець також зауважив:

"Лукашенко, можливо, шукає таку можливість, однак він ходить, на мою думку, по дуже гострому лезу, фактично, намагаючись підігравати США. Він нібито показує Вашингтону, що проводить начебто "миролюбну" політику".

"Однак у питанні безпеки від Лукашенка мало що залежить, адже сьогоднішня Білорусь – це місце, де у кабінетах багатьох офіцерів висять портрети Путіна".

"Захід-2025": думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що російсько-білоруські навчання "Захід-2025" не становлять реальної загрози для України та інших держав. За його словами, у маневрах бере участь відносно невелика кількість військовослужбовців із країн ОДКБ, тож масштаб їх обмежений.

Водночас Жданов наголошує, що провокації під час "Захід-2025" цілком можливі.

"Тут усе залежить від нашого військово-політичного керівництва. Якщо буде спроба провокацій, одразу має бути завдано удару по Мозирському нафтопереробному заводу. У будь-якому разі слід оголосити, що Україна готова завдати удару по нафтогазовій інфраструктурі Білорусі в разі провокацій з білоруської території", — сказав експерт.

Такий підхід, за словами Жданова, має стримати можливі ризики й показати рішучість України.

Військові навчання "Захід 2025" - новини за темою

Як писав Главред, 12 вересня, розпочались спільні стратегічні навчання білоруських та російських збройних сил "Захід-2025", які триватимуть на полігонах Білорусі та Росії до 16 вересня.

Пізніше зʼясувалося, що Польща розміщує близько 40 тисяч військових уздовж кордонів з Білоруссю та Росією через загострення ситуації після масованого вторгнення дронів. Збільшення чисельності військ було очікуваним на тлі запланованих російських та білоруських військових навчань.

Окрім цього усі прикордонні переходи Польщі з Білоруссю закрили до подальшого повідомлення. Прикордонники натягують колючий дріт і встановлюють загороджувальні щити.

Читайте також:

Про персону: Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред