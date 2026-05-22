Чому Кремль намагається приховати удари по Москві - названо неочевидну причину

Юрій Берендій
22 травня 2026, 02:32
В РФ намагаються замовчувати факт ударів по Москві, хоча атаки на стратегічні об’єкти мають як військовий, так і психологічний ефект, зазначив Ступак.
Чому Кремль намагається приховати удари по Москві - Ступак / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Російська влада замовчує масовану атаку дронів на Москву
  • Ціллю України є великі військові та промислові об'єкти

Російська влада намагається замовчувати факт масованого удару по Москві. Однак попри це, регулярні удари по стратегічних об’єктах російської столиці можуть впливати як на військовий потенціал РФ, так і на настрої російського суспільства, змушуючи мешканців Москви по-іншому сприймати реальність війни. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Що стосується наших ударів по Москві та області, то поки що російська влада зайняла "позицію страуса", тобто ховає голову в пісок і вважає за краще про це не говорити. Після атаки безпілотників на Москву на російських центральних телеканалах цій темі присвятили менше хвилини, а, наприклад, у вечірній програмі з пропагандистом Зарубіним це взагалі не обговорювали", - зазначив він.

Ступак зазначив, що наразі російська влада намагається демонструвати, ніби нічого надзвичайного не сталося, паралельно посилюючи систему ППО навколо Москви. За його словами, до столиці РФ можуть перекидати додаткові комплекси з інших регіонів, а в Кремлі, ймовірно, вважають масовану атаку безпілотників одноразовою акцією та розраховують, що Україна не зможе повторити подібний сценарій.

"І тут все залежатиме від нас, від того, наскільки ми змогли підібрати ключик до російської ППО, чи стали наші дрони більш захищеними та низьколітаючими, з більшою кількістю вибухівки", - вказав експерт.

Військовий експерт наголосив, що у разі повторення таких ударів по Москві та області це може вплинути на настрої жителів російської столиці. При цьому, за його словами, мішенями є не житлові будинки чи автомобілі, а великі промислові об’єкти, пов’язані з військово-промисловим комплексом та економікою РФ — військові підприємства, теплоцентралі та система перекачування нафтопродуктів навколо Москви.

Як приклад він навів підприємство "Кремній Ел" у Курській області, яке виробляло електроніку для російських ракет і дронів та було серйозно пошкоджене українськими ударами. Ступак додав, що подібний інтерес становить і підприємство "Мікрон" у Зеленограді на півночі Москви, а також інші великі стратегічні промислові об’єкти.

"Чим більше буде ударів по таких об'єктах, тим більший ефект це матиме на війну. Зокрема, стане менше російських ракет. Повністю вибити їх виробництво ми не можемо, але скоротити – цілком", - сказав аналітик.

Ступак наголосив, що атаки на Москву мають також важливий морально-психологічний ефект. За його словами, жителі російської столиці були шоковані подіями та не розуміли, чому це сталося саме з ними. Водночас у прикордонних регіонах РФ за атакою спостерігали з іронією та певним злорадством, вважаючи, що тепер москвичі можуть відчути те, з чим регулярно стикаються вони самі.

На думку експерта, удари по Москві помітно поглиблюють внутрішній розкол у російському суспільстві. Він зазначив, що коли обстрілів зазнають Бєлгородська, Брянська чи Курська області, мешканці Москви здебільшого не реагують, тому атаки по самій столиці викликають у жителів прикордонних регіонів відчуття своєрідної справедливості.

"Нам потрібно домогтися ситуації, щоб інвестори, які там ще залишилися, почали покидати Москву в будь-якому напрямку: Макао, Сінгапур, Стамбул тощо. Потрібно, щоб у Москві почала зменшуватися кількість людей, щоб їх стало менше на вулицях і в ресторанах. Навіть якщо на Патріарших ставках стане на 10% менше людей, це вже буде відчутно і впливатиме на самосвідомість та розуміння того, що війна вже близько до Москви. Так, це не призведе до завершення війни, але це одна з "цеглинок"", - підсумував він.

Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті звернув увагу на те, що в Кремлі панікують через атаку дронів на Москву, а державні телеканали обмежують інформацію про збитки серед оборонно-промислових об’єктів Росії. Попри заяви офіційних осіб РФ, пропагандисти та блогери визнають низьку ефективність протиповітряної оборони в Московській області, стимулюючи суспільне невдоволення.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що ситуація в російських містах погіршуватиметься, якщо війна з Україною триватиме. Він підкреслив, що українські удари демонструють зростання спроможностей ЗСУ і розмивання безпечної зони всередині РФ, що відчувають жителі мегаполісів на власному досвіді.

Як раніше повідомляв Главред, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" розповів, що інформаційний "блекаут" у Кремлі свідчить про втрату впевненості російським керівництвом після масованого удару безпілотників по Москві. Водночас він заявив про подальше нарощування ударних операцій у глибокому тилу Росії.

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

