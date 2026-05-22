У РФ пролунали десятки вибухів: окупанти терміново перекривали трасу на Москву

Ярославль атакували дрони. Нічні вибухи змусили владу перекрити головні автомагістралі та зупинити роботу аеропорту.

Масований наліт безпілотників паралізував логістику в Ярославлі

Коротко:

У Ярославлі прогриміла серія з 15-20 потужних вибухів через наліт БПЛА

Влада повністю перекрила трасу М-8 і закрила місцевий аеропорт

Міноборони РФ заявило про перехоплення 217 безпілотників за ніч

У ніч на 22 травня в російському Ярославлі пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників. Через загрозу ударів було перекрито ділянку траси М-8 у напрямку Москви. Робота місцевого аеропорту була тимчасово призупинена.

Як пише російський Telegram-канал Shot з посиланням на місцевих жителів, вибухи почали лунати близько 1:30 ночі. Всього було чутно 15-20 потужних вибухів. До цього в Ярославлі спрацювали сирени тривоги. Очевидці повідомляли про яскраві спалахи в небі, у дворах біля машин спрацьовували сигналізації.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що з метою безпеки рух транспорту було зупинено на виїзді з міста. Місцевий аеропорт тимчасово не приймав і не відправляв рейси.

Ярославль на карті / t.me/shot_shot

Пізніше в Міноборони країни-агресора РФ заявили, що всього за ніч над регіонами РФ було збито 217 українських БПЛА.

Згодом рух по трасі було відновлено, постраждалих у результаті атаки немає.

Наразі російська влада не повідомляла про наслідки ударів або можливі руйнування.

"Сьогодні вночі на підльоті до Ярославля силами ППО та РЕБ відбито атаку українських БПЛА. Постраждалих немає. У Ярославлі перекриття перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою знято. Рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви відновлено. На території регіону можуть перебувати фрагменти безпілотників", — заявив Євраєв о 06:27.

До речі, в Ярославлі знаходиться великий нафтопереробний завод — ПАТ "Славнефть-ЯНОС" (Ярославський НПЗ, раніше відомий як "Ярославнефтеоргсинтез"). Це одне з найбільших підприємств нафтопереробної галузі Росії, розташоване за адресою Московський проспект, 130, пише Вікіпедія.

Завод розрахований на переробку близько 15 млн тонн нафти на рік. Випускає автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційний керосин і різні мастила.

У 2026 році завод неодноразово піддавався атакам безпілотників, внаслідок чого його робота тимчасово призупинялася або обмежувалася.

Також у місті функціонує менше профільне підприємство — Ярославський дослідно-промисловий нафтомаслозавод ім. Менделєєва (випускає спеціалізовані мастила, бітуми та оливи).

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Скільки НПЗ атакували ЗСУ на території Росії

Як пише російське видання Вот Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ завдали щонайменше 158 ударів по російських нафтопереробних заводах. Атакам піддалися всі НПЗ у європейській частині Росії, стверджує видання.

Незачепленими серед великих НПЗ (потужністю понад 10 млн тонн нафти на рік) залишилися лише два підприємства за Уралом — Омський та Ангарський НПЗ.

Загалом з початку війни Україна завдала ударів по 24 з 33 російських НПЗ потужністю від 1 млн тонн нафти на рік і вище.

Найчастіше атаки ЗСУ наносилися у 2025 році — 88. Але за 5 місяців 2026 року ЗСУ завдали вже 32 удари — майже стільки ж, скільки за весь 2024 рік.

Найбільше ударів припало на Рязанський та Саратовський нафтопереробні заводи — по 15 атак на кожен. Обидва підприємства входять до числа найбільших НПЗ європейської частини Росії.

У європейській частині Росії не залишилося ненападених НПЗ / vot-tak.tv

Атаки на російські НПЗ — останні новини

Як писав Главред, 21 травня в Сизрані Самарської області РФ прогриміли вибухи. Після атаки дронів спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що горить одна з установок переробки нафти на Сизранському НПЗ.

У ніч на 20 травня в районі Кстово Нижньогородської області уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогородоргсинтез". За даними Генштабу, пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, після чого виникла пожежа.

5 травня в промзоні в Кірішах Ленінградської області в результаті атаки спалахнула пожежа. Там знаходиться один з найбільших у РФ НПЗ.

30 квітня СБУ завдала удару по російському НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у Пермі. Об'єкт розташований на відстані понад 1500 км від кордону України.

У ніч на 26 квітня в російському Ярославлі прогриміла серія вибухів, після яких над містом піднявся стовп вогню — загорівся місцевий нафтопереробний завод, один з найбільших у північній частині РФ.

Про джерело: Вот так "Вот Так" (vot-tak.tv) — це велике незалежне російськомовне інформаційне медіа (телеканал, сайт та мережа соціальних мереж), створене як міжнародний проєкт під егідою Польського національного телебачення (TVP). Проєкт запущено у 2017 році як російськомовну новинну програму на базі незалежного телеканалу "Белсат" (Belsat TV), який фінансується МЗС Польщі та міжнародними донорами. Мета створення — протидія офіційній державній пропаганді Росії та Білорусі, надання об’єктивної, оперативної та вільної від цензури інформації для російськомовних жителів Східної Європи, Балтії та Центральної Азії. Фізичний офіс і студії розташовані у Варшаві (Польща). У штаті працюють журналісти, редактори та аналітики з України, Білорусі, Росії, Казахстану та Польщі. Основною платформою дистрибуції контенту є YouTube-канал "ВОТ ТАК" (у нього понад 1,85 млн підписників і "Золота кнопка"), де щодня виходять ранкові та вечірні прямі ефіри, аналітичні програми, інтерв’ю з експертами та короткі новини. Запущено спеціалізовані суббренди та YouTube-канали для конкретних країн, наприклад, "Вот Так. Moldova", а також редакції для Казахстану, Вірменії, Грузії та Азербайджану. Сайт видання заблоковано Генеральною прокуратурою РФ на території Росії. Міністерство юстиції РФ внесло проєкт "Вот Так" до реєстру "іноземних агентів", а материнська структура ("Белсат") визнана в Росії "небажаною організацією". У Білорусі матеріали проєкту визнані "екстремістськими".

