Зеленський провів переговори з Трампом - що відомо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом. Про це повідомили в Офісі президента.

"Зеленський і Трамп вже завершили розмову", - повідомив радник Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин в коментарі Укрінформ.

Президент України Володимир Зеленський згодом розповів подробиці телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, у дзвінку також брали участь представники Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Зеленський зазначив, що команди активно працюють над переговорним процесом, і висловив вдячність за зусилля та залученість до роботи задля завершення війни.

Він також підкреслив важливість програми PURL, наголосивши, що ця зима є однією з найскладніших для України. За його словами, ракети до систем протиповітряної оборони, які держава має можливість закуповувати у США, суттєво допомагають долати виклики та захищати життя громадян.

"Говорили про питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть наші представники на двосторонній зустрічі, а також – про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня. Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну. Дякую!", - резюмував він.

