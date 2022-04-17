"Місто не здалося": захисники Маріуполя відповіли на ультиматум РФ про здачу в полон

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Захисники оточеного російськими окупантами Маріуполя Донецької області не будуть здаватися, незважаючи на пропозицію РФ викинути білий прапор і покинути завод Азовсталь.

"Здача неможлива", - наводить слова одного з українських військових журналіст The Time Саймон Шустер у себе в Twitter.

"Я на зв'язку з одним з останніх захисників Маріуполя. Він поранений. Після різанини в Бучі ,за його словами,"здача неможлива". Він відчуває, що їх загін виконав свою місію. Вони зв'язали так багато вогневої потужності росіян, що це дало іншим містам шанс вижити", - пише Шустер.

Додамо, що цю ж інформацію підтвердив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виданню ABC News.

"Місто досі не здалося", - сказав Шмигаль.

За його словами, українські військові продовжують захищати місто і висунутий окупантами ультиматум про здачу вони відкинули.

Глава уряду додав, що у жителів Маріуполя немає ні води, ні їжі, ні тепла, ні електрики. Шмигаль закликав світову спільноту зупинити гуманітарну катастрофу, яка склалася в обложеному місті.

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Битва за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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