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Офіційного рішення про замороження допомоги Україні від США не було - The Economist

Віталій Кірсанов
4 березня 2025, 11:42
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Кореспондент The Economist заявляє, що поки що не відбулося жодних змін в обміні розвідданими між Україною та США.
США
Немає інформації про те, що наказ припинити підтримку набув чинності / Колаж: Главред, фото: defense.gov, скріншот, pixabay.com

Що написав кореспондент The Economist Олівер Керролл:

  • Поки що військова політика Трампа обмежується висвітленням у ЗМІ
  • Немає інформації про те, що наказ припинити підтримку набув чинності

Наразі офіційного наказу президента США Дональда Трампа про припинення військової допомоги Україні немає. Про це написав кореспондент The Economist Олівер Керролл у соцмережі Х.

"Поки що військова політика Трампа обмежується висвітленням у ЗМІ. Це лише перші дні, але не відбулося жодних змін в обміні розвідданими або в будь-якому іншому ключовому аспекті військової підтримки з боку США. Наші партнери кажуть нам, що офіційного рішення не було", - йдеться в повідомленні.

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Він також уточнив, що у нього немає інформації про те, що наказ про призупинення поставок зброї не віддали.

"Якщо говорити точніше, у мене немає інформації про те, що наказ припинити підтримку (постачання зброї) не було віддано. Річ у тім, що поки що немає жодних доказів цього на місцях", - додав він.

Призупинення допомоги від США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп наказав призупинити постачання американської військової допомоги Україні після напруженої розмови з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Як повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому, заборона на допомогу залишатиметься чинною, доки український президент не зобов'яжеться прагнути до мирних переговорів.

Раніше стало відомо, що 3 березня Дональд Трамп проведе зустріч, під час якої обговорюватимуть подальші кроки щодо війни в Україні, зокрема можливе припинення військової допомоги Києву. Як пише Axios із посиланням на джерела, команда Трампа посилює тиск на Володимира Зеленського після невдалої зустрічі в Білому домі.

Також адміністрація Трампа ухвалила рішення зупинити фінансування закупівлі нового озброєння для України і розглядає можливість заморозити поставки з американських запасів. The Wall Street Journal, посилаючись на високопоставлених чиновників США, повідомляє, що фінансування припинили в останні тижні.

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Що таке The Economist?

The Economist - впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон примірників, більше половини яких було продано в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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