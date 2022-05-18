Фотозаона для Селфі: рашисти хваляться фото зі школи і відкривають звідти вогонь

Рашисти ховаються в школах і ведуть звідти обстріли / УНІАН

СБУ показала фото одного з російських військових, зроблені в школі на території Херсонської області. Загарбник відправляв фотографії своїм знайомим, хвалячись тим, що знаходиться в українській школі, повідомляє пресслужба СБУ.

"Отримали черговий доказ лицемірства армії РФ: окупанти використовують приміщення української школи як свої казарми, військові склади і фотозоні для Селфі", - йдеться в повідомленні СБУ.

А російська пропаганда в цей час розганяє фейки нібито це українські захисники дислокуються в школах і лікарнях, прикриваючись "живим щитом" з цивільних.

Але фотодокази з телефону загарбника, який вдалося зламати СБУ, розвінчують російські міфи.

На фото-військовослужбовець 23 загону спеціального призначення росгвардії (з дислокацією в м Челябінськ) Сергій Віталійович Дидикін. Він систематично відсилає рідним і знайомим свої "геройські" селфі зі школи в м.Білозерка Херсонської області.

"І замість хвастощів радимо окупанту почитати Шкільні підручники історії - в них описано чимало злочинів РФ за останнє століття, про які не згадують на російському телебаченні", - резюмує СБУ.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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