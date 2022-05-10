Зрадник здав окупантам схему тунелів: в СБУ розповіли, як рашисти потрапили на Азовсталь

Окупанти штурмують завод Азовсталь / t.me/polkazov

Працівник Азовсталі "здав" окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.

Як розповів прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко, в Донецькій області оголошено про підозру в держзраді працівнику Азовсталі, який "здав" окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.

Разом з тим в Миколаївській області спецназівці СБУ встановили і затримали коригувальника вогню, який допоміг ворожій артилерії пошкодити Миколаївський бронетанковий завод.

Крім того, в Херсонській області завдяки спецоперації СБУ вдалося виманити колаборанта, який інформував окупантів про діяльність військових і правоохоронців.

У Сумській області СБУ затримала депутата райради і повідомила йому про підозру у державній зраді.

Також у Луганській області до 8 років в'язниці засудили двох бойовиків російських військ, захоплених у полон у березні під Сєвєродонецьком, а в Івано-Франківській області СБУ зірвала спробу ФСБ РФ зібрати дані про боєготовність регіону.

Оборона Азовсталі

За минулу добу на територію меткомбінату" Азовсталь "(Маріуполь Донецької обл.) було здійснено 34 авіанальоти, в тому числі вісім - стратегічними бомбардувальниками, повідомляє полк"Азов".

Нагадаємо, в суботу, 7 травня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з території "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх дітей, жінок і людей похилого віку.

На початку травня російські окупанти змогли прорватися на територію комбінату "Азовтсаль".

Раніше російські війська наносили авіаудари по комплексу споруд заводу Азовсталь, в підвалах яких ховаються українські військові і цивільні.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом поки неможлива через брак важкого озброєння.

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