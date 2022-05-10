УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зрадник здав окупантам схему тунелів: в СБУ розповіли, як рашисти потрапили на Азовсталь

10 травня 2022, 15:15

У Донецькій області оголошено про підозру в держзраді працівнику Азовсталі.

азовсталь
Окупанти штурмують завод Азовсталь / t.me/polkazov

Працівник Азовсталі "здав" окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.

Як розповів прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко, в Донецькій області оголошено про підозру в держзраді працівнику Азовсталі, який "здав" окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.

Разом з тим в Миколаївській області спецназівці СБУ встановили і затримали коригувальника вогню, який допоміг ворожій артилерії пошкодити Миколаївський бронетанковий завод.

Крім того, в Херсонській області завдяки спецоперації СБУ вдалося виманити колаборанта, який інформував окупантів про діяльність військових і правоохоронців.

У Сумській області СБУ затримала депутата райради і повідомила йому про підозру у державній зраді.

Також у Луганській області до 8 років в'язниці засудили двох бойовиків російських військ, захоплених у полон у березні під Сєвєродонецьком, а в Івано-Франківській області СБУ зірвала спробу ФСБ РФ зібрати дані про боєготовність регіону.

Оборона Азовсталі

За минулу добу на територію меткомбінату" Азовсталь "(Маріуполь Донецької обл.) було здійснено 34 авіанальоти, в тому числі вісім - стратегічними бомбардувальниками, повідомляє полк"Азов".

Нагадаємо, в суботу, 7 травня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з території "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх дітей, жінок і людей похилого віку.

На початку травня російські окупанти змогли прорватися на територію комбінату "Азовтсаль".

Раніше російські війська наносили авіаудари по комплексу споруд заводу Азовсталь, в підвалах яких ховаються українські військові і цивільні.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом поки неможлива через брак важкого озброєння.

читайте такожВ Азові розповіли про підготовку військової операції по деблокаді Маріуполя

Дивіться онлайн новини Донбасу

Читайте ще:

viber
Азов Азовсталь війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на тиждень 9-15 травня: Левам - режим економії, Терезам - інтриги, Рибам - удача в грошахГороскоп на тиждень 9-15 травня: Левам - режим економії, Терезам - інтриги, Рибам - удача в грошах Ретроградний Меркурій 10 травня: Рибам - повернення додому, Козерогам - борги, Овнам - крадіжкаРетроградний Меркурій 10 травня: Рибам - повернення додому, Козерогам - борги, Овнам - крадіжка Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2022: Близнюкам – інтриги недругів, Стрільцям - солідний дохідГороскоп на сьогодні, 9 травня 2022: Близнюкам – інтриги недругів, Стрільцям - солідний дохід Смуга невдач закінчиться: п'ять знаків зодіаку чекає щасливе майбутнєСмуга невдач закінчиться: п'ять знаків зодіаку чекає щасливе майбутнє Неймовірні зміни і здійснення бажань: повня 16 травня стане щасливою для трьох знаків зодіакуНеймовірні зміни і здійснення бажань: повня 16 травня стане щасливою для трьох знаків зодіаку
Підтримайте Главред

Останні новини

16:53

Білорусь розгортає на кордоні війська спецоперацій: нібито винна українська армія

16:40

Ігор Кондратюк написав еротичну розповідь про стосунки Володимира Путіна і Аліни Кабаєвої

16:28

Повня в травні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бід

16:23

Тікали так, що кинули "трофей": бійці ЗСУ знайшли в окопах росіян вкрадену пральну машинку

16:19

Бомбили "Азовсталь" всю ніч: серед українських бійців багато пораненихВідео

Реклама
16:11

Автомобільне сполучення у звільнених регіонах відновлено на 70% – Тимошенко

16:09

Скільки вклали в Лободу: стало відомо про інвестиції Крапівіної в співачку

16:01

Військовий експерт назвав терміни закінчення війни і пояснив, що "доб'є" РФВідео

15:40

Окупанти відступають з Харківської області, кидаючи на звалищах тіла своїх солдатів - обладміністрація

15:40

Німецький концерн готовий передати Україні 100 БМП Marder – ЗМІВідео

15:31

Шлюб Бекхема під загрозою? Фанати розгледіли загрозливі знаки на фото

15:31

Перемога України у війні з Росією визначена: чому заметушилася і чого боїться НімеччинаПогляд

15:15

Зрадник здав окупантам схему тунелів: в СБУ розповіли, як рашисти потрапили на АзовстальВідео

15:13

Третя світова війна почалася: В'ятрович назвав спосіб перемоги над ПутінимВідео

15:08

Росія знову атакує Україну, але план Путіна провалиться: у нього залишиться тільки два варіанти -МВСВідео

14:58

"Такого народу не існує і нас треба вирізати": подробиці про напад у Берліні від Наталії МосейчукВідео

14:36

Не мама: дочка Дженніфер Лопес шокувала своїм зовнішнім виглядом

14:34

ЗСУ вибивають окупантів з-під Харкова: Гіркін закотив істерику через втечу рашистівВідео

14:15

Росія - країна-терорист, її дії в Україні це геноцид: сейм Литви ухвалив резолюціюВідео

13:54

"Звалище" трупів під Донецьком: тисячі тіл рашистів гниють просто неба - перехоплення СБУВідео

Реклама
13:28

Тікали від ЗСУ вплав: на Луганщині українські військові знищили ворожу техніку та понтониВідео

13:27

Путіну воювати з Україною все важче: чому РФ дістала з засіків допотопні ракетиПогляд

13:14

Накриє спека до +29 градусів, але з грозами: детальний прогноз погоди в Україні

13:00

Армія України трощить рідкісну техніку військ РФ: розбито бойову машину вогнеметників окупантівВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 11 травня 2022: Овнам – пророчі сни, Тільцям - втрати, Козерогам - виграш

12:58

"Крокодил" знищений на Харківщині: ЗСУ збили ударний вертоліт РФФотоВідео

12:22

Паливна криза: у Кабміні назвали нову ціну на бензин і дизельВідео

12:13

Тільки іскри полетіли: артилеристи ЗСУ ефектно знищили важку техніку ворогаВідео

11:51

Вибити ворога з України: Кулеба назвав нову мету у війні з РФВідео

11:43

Думають, як зменшити ганьбу: пропагандистам РФ наказали готувати росіян до можливої поразки у війніВідео

11:33

Місячний календар на червень 2022: найкращі і небезпечні дні

11:27

Рвалися до Харкова, але потрапили на ЗСУ: колону окупантів розгромили, а техніку потягли на тракторіВідео

11:03

Життя після 9 травня: яким буде третій етап війни з РосієюПогляд

10:56

У Нацгвардії розкрили деталі підготовки евакуації захисників МаріуполяВідео

10:55

"Для мене це свято священне": ще один український артист розважав росіян на 9 травня

10:50

Намагався рухатися "як раніше": британський офіцер звернув увагу на набряклого Путіна на парадіВідео

10:28

Вийшли з оточення РФ, розбили 25 одиниць техніки і врятували Харків: Бутусов розповів про подвиг ЗСУВідео

10:26

В Ізюмі під завалами зруйнованого РФ будинку знайшли тіла 44 загиблихВідео

10:12

"Зірки згоряють, а ми будемо жити": захисниця Маріуполя "Пташка" спростувала чутки про свою загибельВідео

09:58

З патріотів – у зрадники: Аваков пообіцяв особисто пристрелити одіозного КивуВідео

Реклама
09:36

Млинці від "тьоті Суп" і мало їжі: врятовані з Азовсталі розповіли, як вони виживали у підземелліВідео

09:36

День сім'ї 2022: дата свята, сердечні привітання і картинки

09:34

Україна воює з шакаламиПогляд

09:28

В Азові розповіли про підготовку військової операції по деблокаді МаріуполяВідео

09:00

Білоруські добровольці знешкодили снайперів РФ: одного вбили, другого взяли в полонВідео

08:50

Історична помилка: як Росія назавжди втратила право називатися переможцем нацизмуПогляд

08:40

Чеченський батальйон, який допомагає захищати Україну, захопив трофейний російський "Сонцепік"Відео

08:34

Євробачення 2022: коли відбудеться і кому пророкують перемогу букмекери

08:26

Окупанти РФ готують новий штурм: у Генштабі назвали два небезпечних напрямкиВідео

08:17

Гороскоп на сьогодні, 10 травня 2022: Левам – щасливі зміни, Козерогам – вороги, Водоліям - везіння

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти