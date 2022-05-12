"СБУ збирає тіла жінок та дітей для імітації авіанальоту": Росія поширює жахливі фейки

РФ розпускає фейки про СБУ про збирання тіл для провокацій

У Росії почали активно поширювати фейки про те, що Служба безпеки України нібито почала збирати тіла жінок та дітей для подальшої імітації авіанальоту. Таким чином РФ звинувачує Україну у провокаціях. Про це повідомляє СБУ.

Як стверджують російські пропагандисти, зімітувати авіаналіт нібито планують у Дніпрі.

"СБУ зобов'язала головлікарів обласних медустанов вивезти до лікарні ім. Мечникова тіла жінок та дітей, померлих від нещасних випадків та хвороб", - заявляють пропагандисти.

Українська сторона в котрий раз наголошує, що подібні заяви РФ є фейковими. Таким чином ворог "намагається зняти з себе відповідальність за військові злочини".

СБУ нагадала про те, що окупанти часто анонсують власні "операції", заздалегідь звинувачуючи у них Україну.

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Про що бреше Росія

Спершу російська влада та пропагандисти почали голосити про те, що нібито жителям українського Донбасу потрібна допомога, адже їх нібито притискають та принижують через те, що вони російськомовні. І Росія їх "захистила" - вплутала у війну, яку сама ж і розпочала.

Вісім років війська РФ та бойовики "захищали" жителів Донбасу, а коли вони вирішили, що у всьому винні "нацисти" у владі, то вирішили "допомогти" всім українцям - розпочали повномасштабну війну.

Потім в РФ почали плутатись, адже стверджували, що Україна планувала наступ на Росію та Білорусь, то про біолабораторії, які контролювала Америка.

Але однією з найжорстокіших версій РФ стало "інсценування геноциду в Бучі самими ж українськими військовими".

Геноцид у Бучі

Росія досі не визнала трагедію, яку влаштувала "друга армія світу".

Під час захоплення Бучі російські окупанти закатували та вбили сотні місцевих жителів - жінки, чоловіки, діти. На багатьох тілах були білі пов'язки, які вказували на те, що вони йдуть з миром.

Супутникові знімки американської компанії довели, що хаотично розкидані тіла на території Бучі з'явилися у ті дні, коли там панували російські окупанти. Однак навіть цього виявилось недостатньо для влади РФ. У цій трагедії вони звинувачують Україну і стверджують, що самі ж українські військові розкидали тіла загиблих, аби інсценувати трагедію та звинуватити у всьому "братський народ".

1 квітня мер Бучі підтвердив інформацію про те, що військових РФ вигнали з території міста. Згодом стало відомо, що причиною гибелі 90% людей стало кульове поранення.

Розвідка Німеччини перехопила радіопереговори окупантів у Бучі. Вони свідчать, що вбивства мирних жителів були частиною стратегії армії РФ щодо залякування населення українських міст.

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