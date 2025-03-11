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"Це провал російської розробки": ЗСУ знайшли зброю проти КАБів

Ангеліна Підвисоцька
11 березня 2025, 00:56оновлено 11 березня, 01:52
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Українські військові використовують глушники, щоб "приземляти" КАБи в полях.
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ЗСУ навчилися боротися з КАБами / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

Що відомо:

  • ЗСУ знайшли спосіб боротьби з КАБами
  • Російські КАБи втратили свою ефективність

Українські військові навчилися блокувати навігаційну систему російських КАБів, чим зробили неефективними ці авіабомби. Про це повідомляє The Telegraph.

Як стверджується, українським військовим вдалося домогтися таких результатів завдяки успіху у сфері радіоелектронної боротьби. Лише за один тиждень у вересні 2024 року РФ скинула понад 900 КАБів уздовж усієї лінії фронту. Через рік ситуація змінилася і бійці ЗСУ нейтралізують системи наведення бомб глушниками.

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Такі глушники можуть бути окремими мобільними станціями, так і інтегрованими в системи оборони літаків - як у F-16. Такі глушники блокують сигнал супутникової навігації бомб, через що ті неконтрольовано падають. Це дає змогу "приземляти" КАБи в полях.

"Російські КАБи мають бути оснащені стійкою до глушіння навігаційною системою. Якщо вони вразливі - це або серйозний провал російської розробки, або Україна знайшла спосіб обходити цей захист ... Тепер Україна не дозволяє Росії надійно вражати цілі в тилу. Москва не може ефективно порушувати українську логістику, а отже - російські війська не можуть рухатися з такою швидкістю і маневрувати на полі бою", - пояснює Віттінгтон.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив, що на Покровському напрямку російські війська вже стикаються з серйозними проблемами. При цьому навіть на власній території, в Курській області, Росія веде контрнаступальну кампанію вкрай повільно - це триває майже сім місяців.

Раніше в Forbes писали про те, що українські війська контратакують на сході і просунулися на Торецькому напрямку в Донецькій області.

ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

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Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною консервативною газетою, яку видає в Лондоні Telegraph Media Group, а також яка поширюється у Великій Британії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого вебсайту Electronic Telegraph, який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф було запущено 1995 року. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну вебсайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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