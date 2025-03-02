Почнуться серйозні проблеми, названо терміни: скільки ще зможе воювати Росія

Про що сказав Коваленко:
- Росія стикається з проблемами на Покровському напрямку
- Ворог втратить можливість тримати оборону в першому півріччі 2025 року
- Втрати РФ стрімко зростають
На Покровському напрямку російські війська вже стикаються із серйозними проблемами. Водночас навіть на власній території, у Курській області, Росія веде контрнаступальну кампанію вкрай повільно — це триває майже сім місяців. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко відповідаючи на питання про те, скільки часу Росія зможе воювати, якщо їй не давати перепочинку.
За його словами, у зоні відповідальності групи військ "Дніпро", що охоплює лівобережну Херсонщину та Запорізьку область до Оріхівського напрямку і Гуляйполя, наразі практично відсутня активність російських сил.
Коваленко зазначив, що ворожі війська ще здійснюють спроби діяти на херсонських островах і в Запорізькій області, але порівняно з Покровським напрямком, Курахівським виступом чи Лимано-Куп’янською віссю їхня активність значно нижча. Попри те, що "Дніпро" є однією з найбільших груп військ, вона залишається найменш ініціативною.
"Росія в першому півріччі 2025 року буде виснажена настільки, що втратить здатність тримати оборону. У неї буде можливість проводити наступальні дії за інерцією і виключно людським ресурсом. Тобто зараз все трансформується у виключно піхотну компоненту, і це було очікувано. Росіяни зараз повністю переходять у піхотний формат. А це не дає результату", - вказує Коваленко.
Аналітик зазначив, що якщо раніше Росія могла захоплювати 600-700 квадратних кілометрів території за тиждень на піку своїх можливостей, то зараз цей показник знизився до 100-200 квадратних кілометрів. Водночас втрати особового складу на кожен квадратний кілометр зросли у два-три рази. Це призводить до значного виснаження Росії як у військовому, так і в економічному плані.
Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, за якими сценаріями можуть розвиватися події у війні України та Росії у 2025 році:
Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські війська ведуть контратакувальні дії на сході та досягли просування на Торецькому напрямку в Донецькій області. Попри перевагу російських сил кілька місяців тому, українські захисники активно контратакують у Торецьку та його околицях, просуваючись у місто, яке раніше РФ оголосила окупованим, повідомляє Forbes.
Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 28 лютого, Сили оборони України змогли закріпитися в районі вулиці Толбухіна та біля шахти Центральна в центральній частині Торецька, зазначає Інститут вивчення війни (ISW).
Тим часом аналітики DeepState повідомляють про уповільнення темпів російського наступу у лютому 2025 року порівняно з попереднім місяцем. Загалом окупанти захопили 192 квадратних кілометри території, що відповідає рівню просування в липні 2024 року.
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Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
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