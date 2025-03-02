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Почнуться серйозні проблеми, названо терміни: скільки ще зможе воювати Росія

Юрій Берендій
2 березня 2025, 16:24
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Росія може проводити наступальні операції виключно із застосування піхоти, що не дає очікуваного результату, зазначив Коваленко.
ВСУ, армия РФ
Скільки ще зможе воювати Росія / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Про що сказав Коваленко:

  • Росія стикається з проблемами на Покровському напрямку
  • Ворог втратить можливість тримати оборону в першому півріччі 2025 року
  • Втрати РФ стрімко зростають

На Покровському напрямку російські війська вже стикаються із серйозними проблемами. Водночас навіть на власній території, у Курській області, Росія веде контрнаступальну кампанію вкрай повільно — це триває майже сім місяців. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко відповідаючи на питання про те, скільки часу Росія зможе воювати, якщо їй не давати перепочинку.

За його словами, у зоні відповідальності групи військ "Дніпро", що охоплює лівобережну Херсонщину та Запорізьку область до Оріхівського напрямку і Гуляйполя, наразі практично відсутня активність російських сил.

Коваленко зазначив, що ворожі війська ще здійснюють спроби діяти на херсонських островах і в Запорізькій області, але порівняно з Покровським напрямком, Курахівським виступом чи Лимано-Куп’янською віссю їхня активність значно нижча. Попри те, що "Дніпро" є однією з найбільших груп військ, вона залишається найменш ініціативною.

"Росія в першому півріччі 2025 року буде виснажена настільки, що втратить здатність тримати оборону. У неї буде можливість проводити наступальні дії за інерцією і виключно людським ресурсом. Тобто зараз все трансформується у виключно піхотну компоненту, і це було очікувано. Росіяни зараз повністю переходять у піхотний формат. А це не дає результату", - вказує Коваленко.

Аналітик зазначив, що якщо раніше Росія могла захоплювати 600-700 квадратних кілометрів території за тиждень на піку своїх можливостей, то зараз цей показник знизився до 100-200 квадратних кілометрів. Водночас втрати особового складу на кожен квадратний кілометр зросли у два-три рази. Це призводить до значного виснаження Росії як у військовому, так і в економічному плані.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, за якими сценаріями можуть розвиватися події у війні України та Росії у 2025 році:

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські війська ведуть контратакувальні дії на сході та досягли просування на Торецькому напрямку в Донецькій області. Попри перевагу російських сил кілька місяців тому, українські захисники активно контратакують у Торецьку та його околицях, просуваючись у місто, яке раніше РФ оголосила окупованим, повідомляє Forbes.

Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 28 лютого, Сили оборони України змогли закріпитися в районі вулиці Толбухіна та біля шахти Центральна в центральній частині Торецька, зазначає Інститут вивчення війни (ISW).

Тим часом аналітики DeepState повідомляють про уповільнення темпів російського наступу у лютому 2025 року порівняно з попереднім місяцем. Загалом окупанти захопили 192 квадратних кілометри території, що відповідає рівню просування в липні 2024 року.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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