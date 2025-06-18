Через добу після обстрілу: посольство США засудило російський удар по Києву

У дипломатичній установі заявили, що російський обстріл "суперечить заклику" президента Штатів Дональда Трампа зупинити вбивства.

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У посольстві США відреагували на ворожу атаку по Києву / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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17 червня столиця України пережила масовану атаку РФ

Ворожа атака забрала життя понад 20 осіб

Посольство США в Україні нарешті відреагувало на атаку по Києву

У ніч на 17 червня, російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Під приціл ворога потрапила столиця, де внаслідок ворожого удару загинуло понад 20 людей. Посольство США в Україні через добу після обстрілу відреагувало на російську атаку по Києву. Відповідний допис опублікували в X (Twitter).

Американські дипломати приєдналися до Дня жалоби за жертвами російського удару по Києву 17 червня. Вони уточнили, що серед загиблих - громадянин США, а серед понад 130 поранених є діти.

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У посольстві заявили, що російська атака суперечить закликам президента США Дональда Трампа.

"Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих. Цей безглуздий напад суперечить заклику Президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ООН повідомляли, що нещодавня атака на Київ, ймовірно, є найсмертоноснішою за останній майже рік.

Згадано, що приблизно стільки ж загиблих у Києві востаннє було внаслідок атаки 8 липня 2024 року. Тоді, згідно з оприлюдненими даними, через обстріл загинули 32 людини, ще 85 осіб отримали поранення.

Якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удар РФ по Києву 17 червня - останні новини

Як писав Главред, під час російської атаки в ніч на 17 червня 27 локацій у різних районах Києва опинилися під ворожим вогнем. Під удар потрапили житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що ворог вдарив ракетою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів.

Згодом мер Києва Віталій Кличко заявив, що країна-агресор Росія атакувала Київ ракетою з касетними боєприпасами. Уламки було виявлено в районі столичних Нивок. Такі боєприпаси призначені для масового ураження людей.

Станом на 12:00 18 червня лише в Соломʼянському районі Києва внаслідок удару російської ракети загинула 21 людина. Рятувальна операція триває.

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Що таке посольство США в Україні? Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні — дипломатична установа США в Києві, що відкрита з 23 січня 1992. З травня 2022 року посол Брінк була призначена президентом Байденом на посаду Посла США в Україні, пише Вікіпедія.

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