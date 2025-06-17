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Все горить, люди кричать від болю: кадри з першими хвилинами після ударів по Києву

Ангеліна Підвисоцька
17 червня 2025, 16:11
296
Російські окупанти запустили по столиці майже 200 "Шахедів", а також балістичних і крилатих ракет.
удар по Киеву
Кадри з першими хвилинами після ударів по Києву / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • Патрульні показали відео з першими хвилинами після ударів по Києву
  • У Києві раптово збільшилась кількість загиблих
  • Пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути люди

Російські окупанти атакували Київ балістичними, крилатими ракетами та ударними дронами типу "Шахед". Загалом на столицю летіло майже 200 цілей. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Російські ракети та "Шахеди" влучали у житлові будинки, нежитлові приміщення, автомобілі. У Києві на різних локаціях та у багатьох районах зафіксовані пожежі. Внаслідок атаки є загиблі та дуже багато постраждалих.

відео дня

Правоохоронці під обстрілами намагалися надати пораненим першу допомогу та врятувати тих, хто опинився у пастці.

"Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники понад дев’ять годин допомагали громадянам: евакуйовували людей у безпечні місця, транспортували поранених до карет швидкої допомоги та забезпечували проїзд спецтранспорту. Співчуття родинам загиблих, сил та швидкого одужання — травмованим. Дякую за службу патрульним та спеціальним службам, які якнайшвидше намагаються врятувати та допомогти", - написав Білошицький.

Він опублікував відео, на якому видно перші хвилини після "прильотів". Поранені люди кричать від болю, а правоохоронці, ризикуючи власним життям, намагаються допомогти всім, кому можуть.

Дивіться відео з першими хвилинами після ударів по Києву:

обстрел Киева
Кадри з першими хвилинами після ударів по Києву / фото: скріншот

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що у Києві збільшилась кількість загиблих. З-під завалів зруйнованого будинку у Солом'янському районі дістали тіла ще п'яти людей.

"Рятувальна операція продовжується, пошукові роботи тривають. Глибокі співчуття всім, у кого ворог забрав близьких", - написав він.

Мер міста Віталій Кличко уточнив, що станом на 16:00 підтверджено загибель 10-ти осіб. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають, під завалами можуть бути люди.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. Внаслідок масованої атаки Росії на столицю було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту, житловий будинок і навчальний заклад.

  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Найбільше житла та майна звичайних киян ворог знищив у Солом'янському та Дарницькому районах.

Крім того, унаслідок російської ранкової атаки по Одесі постраждали 17 осіб, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

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