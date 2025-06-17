175 дронів, 14 крилатих ракет і дві балістичні: чим РФ била по Києву 17 червня

Найбільше руйнувань у Солом'янському та Дарницькому районах столиці.

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Під час атаки на Київ зруйновано житловий будинок / Колаж: Главред, фото: МВС України

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РФ вдарила по Києву 175 дронами та 16 ракетами

Найбільше руйнувань у Солом'янському та Дарницькому районах

Під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, найбільше житла та майна звичайних киян ворог знищив у Солом'янському та Дарницькому районах.

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"Характер пошкоджень - прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами - від верхніх поверхів до підвального приміщення", - додав чиновник.

Ткаченко додав, що інформацію про відбиття комбінованої атаки повідомлять Повітряні Сили.

За останніми даними, кількість постраждалих у столиці збільшується. Наразі їх 55. Понад 40 осіб доправили до медзакладів міста.

Щодо загиблих точної інформації поки що немає. За попередніми даними, загинули 14 осіб.

У Солом'янському та Дарницькому районах розгорнуто штаби для допомоги всім постраждалим від масованої атаки ворога на столицю. Зокрема, штаби розташовані:

у Палаці культури "Дарниця" (вул. Геннадія Афанасьєва, 18);

у бібліотеці імені М.Костомарова (вул. Данила Щербаковського, 51), +380 98 609 13 26.

Повітряна атака РФ 17 червня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. У столиці України є руйнування. Окупанти били по житлових будинках. Рятувальників і медиків викликали в Шевченківський, Дніпровський, Дарницький, Солом'янський, Святошинський, Дарницький райони міста.

Глава МВС Ігор Клименко розповів, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів. Будинок "склався" до рівня півтора-двох поверхів.

Пошуково-рятувальні роботи вже почалися. Такі роботи можуть тривати щонайменше добу.

Крім того, під удар РФ потрапила й Одеса - на світанку в місті прогриміли вибухи. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо. Станом на 6:30 до медичних закладів госпіталізовано 13 осіб. Під завалами можуть перебувати люди.

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