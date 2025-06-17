РФ вдарила по Києву ракетою з касетними боєприпасами

За останніми даними, у Києві вже 114 постраждалих після масованої атаки РФ.

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Кличко показав касетні боєприпаси, якими РФ атакувала Київ / скріншот

Коротко:

На Нивках знайшли елементи касетної начинки ракети

Кличко назвав дії РФ геноцидом

Кількість постраждалих у Києві зросла до 114 осіб

Країна-агресор Росія атакувала Київ ракетою з касетними боєприпасами. Уламки було виявлено в районі столичних Нивок. Такі боєприпаси призначені для масового ураження людей.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, після ранкової атаки на столицю екстрені служби виявили залишки касетних боєприпасів.

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За його словами, російські війська використовують ці снаряди для максимального ураження цивільного населення.

"На столичних Нивках зараз екстрені служби знаходять ось такі частини касетних боєприпасів. Нацполіція зібрала кулі - це елементи касетної начинки ракети, які призначені для масового ураження людей", - зазначив Кличко у відеозверненні.

Мер Києва підкреслив, що подібні обстріли мирного міста нічим іншим, як геноцидом, назвати не можна.

"Зробити все для того, щоб загинула максимальна кількість людей, які використовують такі снаряди атакуючи мирне місто", - сказав він.

Дивіться відео - РФ завдала удару по Києву ракетою з касетними боєприпасами:

Тим часом голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що кількість постраждалих у Києві зросла до 99. При цьому 59 осіб госпіталізовано.

"Паралельно надходить інформація про те, що вже зафіксовано 104 постраждалих. Перевіряємо", - додав він.

На місцях тривають рятувальні роботи, люди продовжують звертатися по допомогу. Ткаченко попередив, що кількість постраждалих може зростати.

Наразі відомо про 14 жертв російської атаки. Однак, кількість загиблих може змінитися, оскільки триває розбір завалів, зокрема на місці знищеного росіянами під'їзду багатоповерхівки в Солом'янському районі.

За останніми даними, які опублікував Кличко, загалом до медиків після масованої атаки ворога звернулися 114 постраждалих. 68 із них було госпіталізовано. Інші після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації.

Повітряна атака РФ 17 червня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. Рятувальників і медиків викликали в Шевченківський, Дніпровський, Дарницький, Солом'янський, Святошинський, Дарницький райони міста.

Глава МВС Ігор Клименко розповів, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів. Будинок "склався" до рівня півтора-двох поверхів.

Пошуково-рятувальні роботи вже почалися. Такі роботи можуть тривати щонайменше добу.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Крім того, під удар РФ потрапила й Одеса - на світанку в місті прогриміли вибухи. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо. Станом на 6:30 до медичних закладів госпіталізовано 13 осіб. Під завалами можуть перебувати люди.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія РФ застосувала понад 440 дронів і 32 ракети під час удару по Україні.

"Київ пережив один із найстрашніших ударів. Також уночі було атаковано Одесу, Запоріжжя, Чернігівщину, Житомирщину, Кіровоградщину, Миколаївщину та Київщину", - повідомив глава держави.

За його словами, відомо про 75 поранених і 15 загиблих, під завалами шукають людей.

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