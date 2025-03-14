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До кінця 2025: розкрито сценарій, за якого Європа вступить у війну в Україні

Даяна Швець
14 березня 2025, 12:02
3138
Якщо США відмовляться сприймати війну як неспровоковану агресію великої держави проти малої, то вони розв'яжуть руки всім, вважає Морозов.
Войска НАТО, ВСУ
Експерт прокоментував загрози нечіткої політики Штатів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/USNATO

Ключові думки Морозова:

  • Якщо США самоізолюються, то "розв'яжуть руки" всім, хто не боїться конфлікту
  • До кінця 2025 року, за такого сценарію, в Україні воюватимуть спецпризначенці, як повноцінні підрозділи

Якщо президент США Дональд Трамп розгорне політику "це не наша війна, це далеко за океаном" та "дійте, хто як хоче", це стане серйозною зміною характеру війни. Як переконаний російський журналіст, політолог, політичний філософ Олександр Морозов, такі дії Штатів можуть розв'язати руки Путіну.

Цілком ймовірно, за словами експерта, що в такому разі вже до кінця 2025 року ми дійсно побачимо французьких і шведських спецпризначенців, які воюють в Україні не як окремі добровольці-волонтери, а як повноцінні підрозділи. Саме до цього може призвести ситуація, якщо Трамп не проявить послідовності, вважає Морозов.

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"По-друге, Трамп у такому разі не тільки кине Європу, а й виразно продемонструє всьому світові свою слабкість, показавши, що Сполучені Штати не здатні ні на що вплинути і не можуть підтримувати міжнародні норми. Це буде той найгірший сценарій, про який останнім часом часто говорять. Якщо США просто підуть з міжнародної арени і відмовляться сприймати війну як неспровоковану агресію великої держави проти малої, то вони розв'яжуть руки всім. Фактично це означатиме сигнал: "Дійте, хто як хоче", - каже експерт в розмові з Главредом.

До кінця 2025: розкрито сценарій, за якого Європа вступить у війну в Україні
Армії країн Європи / Інфографіка: Главред

Як стверджує Морозов, це надзвичайно небезпечна ситуація, яка, можливо, і не призведе до Третьої світової війни, але, безсумнівно, відкриє скриньку Пандори.

"Навіть під час російсько-української війни більшість світових гравців утримувалися від ескалації насильства. Іран більш ніж будь-коли стримував себе, незважаючи на кризу на Близькому Сході. Утримувалися від активних дій і країни Перської затоки, включно з Саудівською Аравією, а також Китай і найбільші економіки Азії - всі вони стояли на місці", - нагадує експерт.

Такий сценарій, за словами Морозова, стане початком нової епохи глобальної силової політики.

"Але що станеться, якщо стане зрозуміло, що Америка самоізолюється не тільки економічно, а й змінює себе політично та відмовляється бути частиною глобального альянсу з підтримання міжнародного порядку? Це, звичайно, буде катастрофа.

Примус РФ до завершення війни - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що розвідка США дала свою оцінку, чи хоче Путін миру з Україною. Один зі співрозмовників видання The Washington Post стверджує, що деякі оцінки "непохитності Путіна", мабуть, дратують Трампа.

Водночас військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов висловив думку, що Росію доведеться примушувати до миру силами США, України та Європи.

До слова, сам глава Кремля Володимир Путін, відповідаючи на запитання, як він оцінює пропозицію США про припинення вогню,заявив, що згоден на припинення бойових дій, але лише за умови, що це сприятиме "довгостроковому миру".

Більше ексклюзивних думок експертів:

Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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