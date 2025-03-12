Після припинення вогню в Україні РФ може напасти на Європу - аналітик

Окупанти можуть спрямувати свої сили на прорив кордону європейських держав у двох випадках.

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Європі загрожує розгортання бойових дій проти РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

Що сказав Кочетков:

Загроза для Європи може зрости у випадку поразки України або встановлення режиму припинення вогню

Найімовірніше РФ піде на прорив коридору до Калінінградської області

Росія хоче використати напад на Європу задля шантажу

У випадку поразки України, або стійкого припинення вогню, за якого країна-агресорка Росія відтягне значну частину своєї боєздатної армії і перекине її в інше місце, Європа ризикує стати об'єктом реальної загрози.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков. За його словами, найочевиднішим варіантом розвитку подій у такому випадку є прорив ворогом європейського кордону до Калінінградської області через країни Балтії.

"Саме в цьому напрямку Росія рухатиметься у разі падіння України чи нав'язування таких умов перемир'я, які дозволять РФ звільнити свої сили", - наголосив він.

Росії такий наступ необхідний для стабілізації внутрішньополітичної ситуації та шантажу, терору і примусу до відновлення економічних відносин, які для країни-агресорки зараз вкрай необхідні.

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"Тобто вони вимагатимуть припинення вогню вже на території Європи, але на своїх умовах, наполягаючи на відновленні економічних зв'язків, які самі ж і розірвали, лише на вигідніших для себе умовах", - пояснив аналітик.

Загроза нападу Росії на Європу - що відомо

Напередодні, як писав Главред, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін повідомив, що Європа має готуватись до війни з РФ.

Раніше виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов заявив, що низка лідерів відкрито говорять про розгляд Європою реальної загрози з боку Росії в найближчій перспективі.

Нещодавно також повідомлялося, що загроза нападу на Польщу цілком реальна. З такою думкою виступив глава генштабу Вєслав Кукула, який зазначив, що попри всі загрози, агресор не наважиться напасти на добре підготовлену країну.

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Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

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