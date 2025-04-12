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"Трамп є найкращим шансом на мир в Україні": Дуда зробив заяву про кінець війни

Альона Вороніна
12 квітня 2025, 13:58
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Найкращі шанси завершити війну в Україні має Трамп, адже він має уявлення про Путіна і знає, куди бити, щоб було боляче, сказав Дуда.
'Трамп є найкращим шансом на мир в Україні': Дуда зробив заяву про кінець війни
Трамп є найкращим шансом на мир в Україні, вважає Дуда/ колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Основні тези Дуди:

  • Трамп є найкращі шанси на те, щоб завершити війну в Україні
  • Президент США має уявлення про Путіна і знає, куди бити, щоб було боляче

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що найкращі шанси закінчити війну країни-агресорки Росії проти України має американський президент Дональд Трамп.

Про це Дуда сказав в інтерв'ю Sky News. На його думку, саме президенту США під силу завершити цю війну.

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Відповідаючи на запитання щодо переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, польський лідер сказав, що Трамп має уявлення про Путіна.

Дуда зазначив, що американський президент знає, куди бити, щоб було боляче. За його словами, доказами цього є те, що під час свого першого президентського терміну він заборонив "Північний потік-2" і перешкоджав енергетичним амбіціям Путіна через його державний енергетичний гігант "Газпром".

Президент Польщі висловив переконання, що, беручи до уваги невдачі європейських лідерів у переговорах про мир на основі Мінських угод, тепер тягар лягає на Трампа.

"Якщо хтось і може змусити Росію припинити війну, то, швидше за все, лише президент Сполучених Штатів. Питання в тому, чи буде він достатньо рішучим, щоб зробити це – адже для Європи, яка є сусідом Росії, що здійснює агресію проти України, також дуже важливо, щоб мир був справедливим і тривалим", – наголосив Дуда.

Переговори України, США і Росії про мир – останні новини

Як раніше повідомляв Главред , Трамп заінтригував заявою про те, що Зеленський і Путін готові укласти угоду. Трамп стверджує, що тривають "дуже добрі розмови" щодо врегулювання війни в Україні.

Також раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у США вже зрозуміли, що РФ не прагне миру. Наразі триває робота з розроблення механізму, як контролювати дотримання режиму тиші, зазначив Єрмак.

Нагадаємо, Трамп зробив цікаву заяву про припинення війни. Президент США Дональд Трамп заявив, що американська влада докладає зусиль, щоб зупинити війну Росії проти України, і, за його словами, вже є певні позитивні зрушення в цьому напрямку.

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