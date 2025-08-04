РФ готується до нової війни: Коваленко назвав два тривожні сигнали

За словами експерта, загроза з боку РФ зберігається як для країн Скандинавії, так і для країн Балтії, а також Польщі.

https://glavred.net/world/rf-gotovitsya-k-novoy-voyne-kovalenko-nazval-dva-trevozhnyh-signala-10687046.html Посилання скопійоване

Наразі у РФ немає сил, щоб вести операцію проти НАТО / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

РФ готується до можливого конфлікту з НАТО

Поки у Москви немає сил для проведення операції проти країн Альянсу

Країна-агресор Росія, ймовірно, готується до вторгнення в країни НАТО. Москва вже на початковому етапі підготовки саме до таких дій. Про це розповів Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами військового експерта, відновлення Ленінградського військового округу є одним із доказів підготовки РФ до нової війни.

відео дня

"Таким чином збільшується присутність російських військ на кордоні з Фінляндією. Здавалося б, це не найбільш вигідна локація для накопичення людського ресурсу в той час, коли Росії його не вистачає в зоні бойових дій в Україні. Та оскільки це відбувається, значить, РФ поставила відповідні задачі щодо однієї з європейських країн і намагається одночасно впливати на країни Скандинавії та Балтії", - пояснив Коваленко.

Він додав, що спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" також можуть свідчити про підготовчі етапи можливого вторгнення в країни НАТО.

При цьому Коваленко наголосив, що поки що на білоруській території немає достатньої кількості сил і засобів для формування ударного угруповання, яке б становило загрозу для Литви або Польщі.

"Сувальський коридор і прорив до Калінінградської області цілком можливі, але поки що немає відповідного накопичення ресурсів", - сказав військовий експерт.

Він зазначив, що Білорусь залишається майданчиком, з якого Росія може спробувати прорватися до Калінінградської області.

Коваленко пояснив, що Білорусь не є незалежною країною, тому якщо у російського диктатора Володимира Путіна виникне забаганка створити буферну зону до Калінінградської області, він натисне на Лукашенка, і той не зможе опиратися до нескінченості.

Військовий оглядач підкреслив, що загроза з боку РФ зберігається як для країн Скандинавії, так і для країн Балтії, а також Польщі. Проте у Москви немає зараз потрібних ресурсів для проведення операції проти країн Альянсу.

Дивіться відео, у якому Коваленко розповів про ознаки підготовки Росії до вторгнення в країни НАТО:

Можливость прямого конфлікту РФ з НАТО - новини за темою

Нещодавно аналітикиня з питань російської військової стратегії Ребекка Кофлер припустила, що Росія дійсно готується до війни, але не проти НАТО. Швидше, Кремль має намір напасти на одну з пострадянських держав.

Тим часом головнокомандувач силами НАТО в Європі Алекс Гринкевич заявив, що Європі потрібно готуватися до війни з Китаєм і Росією. Згідно з його прогнозом, 2027-й може стати роком кризи, і у Заходу лише 1,5 роки, щоб підготуватися до викликів.

Нагадаємо Главред з посиланням на посла України у Великій Британії Валерія Залужного писав, що НАТО не готове до війни, оскільки блок лише оновлює армії своїх країн сучасним озброєнням, але не змінює доктрини. Альянс залишається єдиним орієнтиром України, але він потребує змін і перебудови.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред