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У МВС назвали головну санкцію, яка могла б розвалити путінізм

1 квітня 2022, 16:28

Завдяки нафтогазовим ресурсам Путін може утримувати економіку РФ і стабілізувати курс рубля.

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото Reuters

Радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони "не зламають хребет путінізму". У зв'язку з цим представник МВС вважає необхідністю введення нафтового ембарго.

Виступаючи на брифінгу в медіа-центрі України 1 квітня, Денисенко підкреслив, що чинні санкції не змусять президента РФ Володимира Путіна відмовитися від своєї політики.

"Введені проти Росії економічні санкції дуже важливі, але вони не зламають хребет путінізму. Введені санкції погіршать життя росіян, російських еліт, але в цілому не вплинуть на конфігурацію влади і навряд чи вплинуть на те, що Володимир Путін відмовиться від своєї політики, яку він веде протягом багатьох років", – пояснив Денисенко.

Він вважає, що завдяки введеним санкціям ВВП Росії в 2022 році впаде на 8-12%, а інфляція досягне 20-25%. Також від санкцій сильно постраждають Російські авіасектор, автопром, машинобудування, електроніка, Металургія, нафтогазовий сектор в контексті його модернізації та будівництва.

"Це багато, але не критично для РФ. Цього недостатньо, щоб побороти путінізм як світове зло", - підкреслив він.

Денисенко додав, що стабільність валютної та бюджетної системи Росії визначається доходами експорту нафтогазових ресурсів. За його словами, саме завдяки їм Путін може балансувати систему, утримувати економіку, стабілізувати курс рубля, який вже майже повернувся до довоєнного рівня.

"Ключова проблема РФ-це проблеми нафтової галузі. Головна санкція, яка могла б розвалити путінізм, це - нафтове ембарго, різке обмеження продажу російської нафти", - запевнив Денисенко.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

Також у п'ятницю вранці, 1 квітня, на нафтобазі в місті Білгород, Росія, сталася пожежа. Для ліквідації загоряння на місце події прибули всі екстрені служби.

Радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що у жителів Бєлгорода в результаті пожежі на складі палива трапилася паніка.

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