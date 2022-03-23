"Київ спорожнів наполовину": Кличко розповів про наслідки війни

Київ / УНІАН

Більшість киян змушені були покинути свої будинки через вторгнення Росії. Як розповів мер Києва, майже через місяць населення столиці зменшилося майже на половину.

При цьому Кличко зазначив, що зараз не може точно сказати, яка популяція в Києві.

"Зараз у Києві залишилася приблизно половина всього населення, більшість - це чоловіки", - зазначив Кличко на брифінгу.

Він зазначив, що більшість жінок і дітей вже відправили в більш безпечні місця. Переважно вони змушені були переїхати на захід України.

А чоловіки, які відвезли свої сім'ї подалі від небезпечних точок, повернулися, щоб захищати місто.

Як повідомив Кличко, за офіційними підрахунками російські окупанти вбили 264 людини, серед них - 4 дітей.

"Ми чуємо звуки бомбардування прямо зараз, тому втрати можуть бути великими. Також зараз понад 300 осіб перебувають у лікарнях через поранення, отримані в результаті обстрілів. Серед них 16 дітей", - сказав Кличко.

З 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну, наша держава покинула понад 3 мільйони українців. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявляв, що очікується 5 мільйонів біженців з України.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося - в ніч на 20 березня в результаті обстрілу російськими окупантами сталося загоряння на парковці і в торговому центрі в Подільському районі столиці. Загорілися автомобілі на парковці і третій-четвертий поверхи торгового центру.

Повідомлялося, що в результаті обстрілу вісім людей загинули.

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