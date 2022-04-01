У Донецькій області окупанти відкрили вогонь по людях, є загиблі

У Донецькій області в результаті обстрілів російських окупантів загинули 7 осіб

У Донецькій області в результаті російських обстрілів 1 квітня загинули семеро осіб, повідомляє голова Донецької ОВА Павла Клименка.

"1 квітня в результаті російських обстрілів в Донецькій області загинуло 7 осіб: 4 в Мар'їнці, 2 в Вугледарі та 1 в Новоселівці. 6 осіб також отримали поранення, серед них - троє дітей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Бахмуті медичну допомогу отримала одна особа, яка була поранена на Луганщині.

Також наголошується, що поки що неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

Також раніше радник голови МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони "не зламають хребет путінізму".

Читайте також: