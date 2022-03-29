Це ще не кінець: у РФ заявили, що припинення вогню не буде

Переговори Україн і РФ / Reuters

Член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

"Деескалація на Київському та Чернігівському напрямках не означає припинення вогню", - заявив Мединський.

Відповідну заяву він зробив на брифінгу за результатами чергового раунду зустрічі з представниками України в Стамбулі, пише УНІАН.

читайте також"У Путіна відрізані ноги": експерт з хімзброї назвав головну небезпеку диктатора РФЗа словами Мединського, сторонам треба пройти ще довгий шлях, щоб підготувати договір між країнами на "взаємовигідних" умовах.

Також він зазначив, що Росія висуне зустрічні ініціативи після розгляду пропозицій України.

Переговори України та Росії в Стамбулі

Про новий раунд переговорів у Туреччині стало відомо напередодні.

За словами учасника української делегації Давида Арахамії, початок переговорів "змістився в часі через логістичні проблеми".

Переговори в Стамбулі почалися приблизно о 10:30 за київським часом і тривали більше 3 годин.

На проміжному брифінгу учасник української делегації, радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв про інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Зокрема, делегації обговорювали договір про міжнародні гарантії безпеки для України.

"Тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", - заявляв Подоляк.

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