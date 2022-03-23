У Києві окупанти обстріляли парковку з людьми, є жертви - Кличко

Війна в Україні / УНІАН

У Києві окупанти знову влаштували стрілянину. Як повідомив в Telegram мер столиці Віталій Кличко, в результаті обстрілу парковки торгового центру в Подільському районі Києва загинула людина

Крім того, ще дві людини постраждали.

"Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу піддалася парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося - в ніч на 20 березня в результаті обстрілу російськими окупантами сталося загоряння на парковці і в торговому центрі в Подільському районі столиці. Загорілися автомобілі на парковці і третій-четвертий поверхи торгового центру.

Повідомлялося, що в результаті обстрілу вісім людей загинули.

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