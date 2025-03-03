'Агресор дорого заплатить': Сирський розкрив деталі удару РФ по полігону ЗСУ

ДБР відкрило кримінальне провадження через загибель військових на полігоні внаслідок російського удару.

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ДБР відкрило кримінальне провадження через удар по полігону ЗСУ/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Повітряне командування "Схід"

Коротко:

ДБР відкрило кримінальне провадження через російський удар по полігону ЗСУ

Для встановлення всіх обставин трагедії на місці працює комплексна комісія

На період розслідування відсторонено начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини

Вдень 1 березня російські війська завдали ракетного удару по військовій частині на території полігону Сухопутних військ у Дніпропетровській області. Ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Для встановлення всіх обставин трагедії на місці працює комплексна комісія, начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України. За словами Сирського, на період розслідування від виконання службових обов’язків усунули начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини.

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"Поставив завдання командувачам видів та окремих родів військ (сил) ЗС України організувати перевірку щодо виконання вимог розпоряджень ГК та ГШ ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях", - заявив головком ЗСУ.

Також Сирський наказав перевірити виконання завдань щодо організації навчань у заглиблених і спеціально обладнаних укриттях.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників України. Російський агресор дорого заплатить за скоєний злочин", - наголосив він.

ДБР розпочало розслідування

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через загибель і поранення українських військовослужбовців унаслідок ракетного удару РФ по військовому полігону в Дніпропетровській області. Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Бюро висловлює щирі співчуття родинам загиблих і поранених захисників, розділяючи їхній біль у цей складний час", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Бюро проводять комплекс необхідних заходів для встановлення всіх обставин трагедії. На місці працює спеціальна об’єднана група правоохоронців, які здійснюють слідчі дії та збирають докази для притягнення винних до відповідальності.

"ДБР наголошує на важливості ретельного та неупередженого розслідування для встановлення всіх обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності", - зазначили у відомстві.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 425 КК України – недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Удар по полігону ЗСУ - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 березня російські окупанти завдали ракетного удару по полігону в Дніпропетровській області. У Сухопутних військах підтвердили, що внаслідок атаки загинули та були поранені українські військовослужбовці.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий ініціював незалежну перевірку за участі військової контррозвідки. Він наголосив, що всі винні у трагедії понесуть відповідальність.

Суспільне з посиланням на джерела пише, що в одній із лікарень Дніпропетровщини є велика кількість поранених внаслідок удару по полігону, де знаходилися українські військові.

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Що таке ДБР? Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

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