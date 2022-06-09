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Чи є загроза нового наступу росіян на Київ: відповідь МВС

9 червня 2022, 23:21

Зараз Україна веде серйозну підготовку по зміцненню оборони в області, щоб сценарії тримісячної давності не повторилися в майбутньому.

Денис Монастирський
Чи можливий новий наступ військ РФ на Київ / Слуга народу

Станом на вечір четверга, 9 червня, загрози наступу російських військ на Київ немає, але ситуація може зміниться в будь-який день, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, пише The Guardian.

"Поблизу білоруського кордону зосередження військ немає, але ми розуміємо, що завтра можливі будь-які сценарії", - заявив глава МВС.

За його словами, зараз Україна веде серйозну підготовку щодо зміцнення оборони в області, щоб сценарії тримісячної давності не повторилися в майбутньому.

Монастирський також нагадав, що загроза ракетних ударів по Києву нікуди не зникла, тому як абсолютно будь-яке місце в Україні може стати метою Росії.

"Потенційні цілі включають Київський урядовий квартал та історичний центр", - підкреслив міністр.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 7 червня заявив, що ЗСУ не можуть піти в контрнаступ, тому що у військ не вистачає військової техніки. За його словами, у окупаційних військових підрозділів РФ серйозна перевага в озброєннях, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що армії України для проведення контрнаступальної операції потрібно багато зброї. Йдеться про сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. Також потрібно сформувати 6 нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україні потрібно більше озброєнь від Заходу. Українські військові тотально поступаються військам РФ в артилерії на Донбасі. Без поставок потрібної кількості зброї ЗСУ складно зупинити наступ Росії, не кажучи вже про перехід до масштабного контрнаступу.

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