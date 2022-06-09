Спадкоємець відомого мільярдера Баффетта приїхав до Києва поїздом Укрзалізниці

Говард Баффетт (посередині) прибув в Україну / Facebook / Ukrzaliznytsia

В Україну з візитом прибув американський бізнесмен Говард Баффетт, який є сином філантропа і мультимільярдера Уоррена Баффетта.

Відзначимо, що в Києві Баффет-молодший дістався на звичайному поїзді Укрзалізниці. При цьому він опублікував фото біля поїзда поруч зі співробітниками української залізничної компанії.

"Нічого незвичайного для України, просто Говард Баффетт, син американського мільярдера, одного з найбагатших людей світу, під час візиту до Києва залізницею", - розповіли в УЗ.

/ Facebook/Ukrzaliznytsia

Звернемо увагу, що Баффет-молодший прибув до нашої країни на запрошення Володимира Зеленського.

Раніше президент України запросив представників американського бізнесу приєднатися до проектів відновлення зрошуваних систем в Одеській області, підтримки наших людей, розмінування та реформування шкільного харчування.

Що відомо про сім'ю Баффетів

Статок глави сімейства 91-річного Уоррена Баффета становить 113 мільярдів доларів. входить в топ-5 найбагатших людей планети

67-річний Баффет молодший займається благодійністю у сфері сільського господарства багато років і реалізував чимало проектів.

У штаті Іллінойс він володіє фермою площею в 1500 акрів.

Також у нього є дослідницькі ферми в Арізоні і Південній Африці.

Нагадаємо, раніше легендарний американський комерсант і мільярдер Джордж Сорос заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ймовірно, фактично початок Третьої світової війни, яку західна цивілізація може не пережити.

Мільярдер впевнений, що всі інші проблеми, які займають уми людства – боротьба з пандемією коронавірусу і зміною клімату, недопущення ядерної війни, підтримка глобальних інституцій – повинні відійти на другий план у цій боротьбі проти можливої Третьої світової війни.

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