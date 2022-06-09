РФ вбиває і тероризує українців: Арестович розніс Захід за затягування постачань зброї Україні

Західний світ несе свою частку відповідальності за військові злочини Росії в Україні - Арестович / Фото УНІАН

Захід несе свою частку відповідальності за ситуації на окупованих територіях України, де російські окупанти ґвалтують, вбивають і тероризують українців. Київ не спостерігає системної передачі зброї в тих масштабах, які потрібні ЗСУ. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі UkrLife він сказав, що західний світ несе свою частку відповідальності за злочини росіян у Бучі, Маріуполі, Херсоні та інших українських населених пунктах, де окупанти влаштували терор.

читайте такожЛенд-ліз вже на підході: за тиждень-другий Україна отримає зброю, яка потрібна ЗСУ - Жданов"За Бучу, за Маріуполь, Херсон. І безліч інших населених пунктів, де кожен день гвалтують і вбивають наших громадян. Стирають кварталами міста, залишаючи під завалами тіла місцевих жителів", - каже Арестович.

Також він нагадав про те, що результати минулих зустрічей міністрів оборони в Рамштайні не посприяли постачанням зброї Україні в серйозних масштабах. Результатів їхніх заяв про підтримку української держави та розгрому російських військ на полі бою немає.

"Більше 40-а учасників було на минулих зустрічах. Я хочу запитати: "Де результат, панове міністри? Де системна передача зброї Україні в промислових масштабах? Де результати заяв про підтримку України і розтрощенні Росії на полі бою?"- підкреслив Олексій Арестович.

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Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 7 червня заявив, що ЗСУ не можуть піти в контрнаступ, тому що у військ не вистачає військової техніки. За його словами, у окупаційних військових підрозділів РФ серйозна перевага в озброєннях, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що армії України для проведення контрнаступальної операції потрібно багато зброї. Йдеться про сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. Також потрібно сформувати 6 нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україні потрібно більше озброєнь від Заходу. Українські військові тотально поступаються військам РФ в артилерії на Донбасі. Без постачань потрібної кількості зброї ЗСУ складно зупинити наступ Росії, не кажучи вже про перехід до масштабного контрнаступу.

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