До Києва привезли тіла захисників Маріуполя: де поховають воїнів / колаж фото Дмитра козацького

До Києва привезли 58 тіл захисників Маріуполя, які десятки днів тримали оборону від російських окупантів на заводі "Азовсталь". Про це повідомляє портал "Громадське".

За даними журналістів, як мінімум четверо із загиблих героїв, ймовірно, до загибелі несли службу в окремому загоні спецназу полку "Азов". Всі тіла вдалося забрати напередодні в рамках обміну тілами з російськими окупантами.

Як повідомляють у пресслужбі полку "Азов", всіх загиблих піддано процесу ідентифікації і поховають на схилах річки Дніпро в центрі Києва біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні.

У пресслужбі полку нагадали, що під час попереднього обміну в Україну доставили 162 тіла, з яких приблизно 40 "азовців". За попередньою інформацією, серед 58 тіл, привезених 9 червня, четверо - бійці полку"Азов".

Однак, в полку кажуть, що процес ідентифікації загиблих буде дуже довгим і складним, адже в більшості випадків потрібно буде проводити процедуру аналізу їх генетичного матеріалу.

читайте такожУ Мережі опубліковано відео моменту виходу захисників Маріуполя з Азовсталі

Нагадаємо, раніше, 6 червня український президент Володимир Зеленський розповів ‒ російські окупанти утримують у полоні понад 2 з половиною тисячі українських захисників Маріуполя.

"Там дійсно трохи більше, ніж дві з половиною тисячі. Точніше сказати складно", - сказав український лідер.

До того, 28 травня президент Франції Еммануель Макрон і канцлер ФРН Олаф Шольц зажадали від російського президента Володимира Путіна звільнити 2500 полонених захисників Маріуполя, які раніше вийшли з "Азовсталі".

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