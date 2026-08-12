Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Путіна з'явився новий план: ЗМІ заявили про початок небезпечного етапу війни

Анна Косик
12 серпня 2026, 09:33
google news Підпишіться
на нас в Google
Кремлівський диктатор прагне ескалації війни і робить перші кроки для цього.
Путин, армия РФ, войска НАТО
Новопризначені командири отримали наказ від Путіна / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Війна входить у нову, найважчу для України фазу
  • Путін сподівається посилити тиск на фронті за рахунок нової хвилі мобілізації
  • В України виникли проблеми з захистом на тлі посилення атак РФ

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін поставив перед новопризначеними командирами завдання захопити всю Донецьку область до кінця року, і ця вимога стала однією з ознак переходу війни у нову фазу.

Як повідомляє The i Paper, кадрові зміни у військовому керівництві країни-агресорки Росії супроводжуються посиленням ракетних ударів по українських містах, тиском на судноплавство в Чорному морі та спробами розігнати наземний наступ, тоді як українські сили активізували атаки на нафтову інфраструктуру, військові об'єкти та логістичні центри противника.

відео дня

Ситуацію на лінії фронту експерт із питань оборони та військовий кореспондент Роберт Фокс описує як динамічний тупик, у якому Москва прагне перехилити баланс на свою користь. Він переконаний, що Україні та її партнерам варто закладати у розрахунки подальше загострення, а не збереження поточного стану.

"Усе це вказує на небезпечний новий етап війни", - наголосив експерт.

Риторика Кремля при цьому залишається незмінною - попри масштаб бойових дій, російський президент і далі використовує формулювання "спеціальна військова операція".

Фокс наголошує: заяви та практичні кроки Москви вказують на протилежне і свідчать про підготовку до ескалації.

Чому Кремль поспішає до осені

Часовий фактор Фокс вважає ключовим для планів російського командування. Погіршення погоди та розмокання ґрунтів ускладнять масштабні штурми з використанням бронетехніки, тому інтенсивність наступальних дій намагатимуться підняти саме зараз.

Ресурсна арифметика для Росії при цьому невигідна. За оцінкою експерта, втрати на фронті перевищують темпи їхнього поповнення. Розв'язати проблему Кремль може після парламентських виборів у вересні - окремі аналітики не виключають нової хвилі мобілізації, яка потенційно дала б до 600 тисяч людей.

Найгостріша ж проблема української сторони лежить у площині протиповітряної оборони. Найбільшу небезпеку становить балістика, перехоплення якої потребує обмеженого кола систем.

Запаси ракет для комплексів Patriot українські військові вже значною мірою витратили. Дефіцит цих боєприпасів відчувається і на світовому ринку - через інші збройні конфлікти та власні потреби Сполучених Штатів.

У Путіна з'явився новий план: ЗМІ заявили про початок небезпечного етапу війни
Patriot / Інфографіка: Главред

Чому США не надають Україні ліцензію на Patriot

Главред писав, що за даними американського журналіста Майкла Вайса, Сполучені Штати за останні шість місяців витратили близько двох третин своїх запасів систем Patriot на Близькому Сході, і Росія, знаючи про це вичерпання, посилила ракетні удари по Україні.

Тому в США заговорили про надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів. Однак виробники Patriot - компанії Raytheon і Lockheed - офіційно висловлюватимуть занепокоєння щодо крадіжки інтелектуальної власності та передачі технологій.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кремль, ймовірно, усвідомлює зростання суспільного невдоволення війною в Україні, оскільки українські удари по російському тилу призводять до зростання внутрішніх витрат.

Раніше Зеленський повідомив, що внутрішні документи РФ підтверджують підготовку мобілізації на осінь після імітації парламентських виборів. План кремлівського диктатора Володимира Путіна нескладний.

Напередодні стало відомо, що швидкість та якість підготовки до нового опалювального сезону у Києві та містах-мільйонниках не відповідає реаліям. Тому українцям треба готуватися до складної зими.

Читайте також:

Про джерело: The i Paper

Сайт британської національної газети The i Paper. Він був запущений у 2016 році та входить до медіагрупи DMG Media.

Платформа публікує новини Великої Британії та світу, включаючи політику, економіку, технології, культуру та спорт. Основною особливістю видання є стисла, зрозуміла подача матеріалів для читачів, у яких мало часу.

Сайт вважається одним із найдинамічніших новинних ресурсів у Великій Британії та неодноразово входив до числа найбільш авторитетних цифрових медіа країни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Путін Мобілізація в Росії Ракетна атака на Україну Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ запустила реактивні дрони, прогриміли вибухи: на Київщині виникла пожежа

РФ запустила реактивні дрони, прогриміли вибухи: на Київщині виникла пожежа

11:02Україна
РФ почала запускати ракети з КНДР по одній: в ISW розкрил причину

РФ почала запускати ракети з КНДР по одній: в ISW розкрил причину

10:41Війна
У Путіна з'явився новий план: ЗМІ заявили про початок небезпечного етапу війни

У Путіна з'явився новий план: ЗМІ заявили про початок небезпечного етапу війни

09:33Війна
Реклама

Популярне

Більше
Померла, сидячи на дивані: у Росії померла популярна актриса-балерина

Померла, сидячи на дивані: у Росії померла популярна актриса-балерина

Фатальний рік уже наближається: загублений лист вченого "передбачив" майбутнє

Фатальний рік уже наближається: загублений лист вченого "передбачив" майбутнє

Українців закликали засипати в унітаз трохи прального порошку: для чого це потрібно

Українців закликали засипати в унітаз трохи прального порошку: для чого це потрібно

Магнітна буря 5-бального рівня накриває Землю: скільки триватиме шторм G1

Магнітна буря 5-бального рівня накриває Землю: скільки триватиме шторм G1

Рушники стануть як нові: один простий трюк швидко поверне м’якість і свіжість

Рушники стануть як нові: один простий трюк швидко поверне м’якість і свіжість

Останні новини

11:20

"Ми що, в концтаборі?": Полякова отримала жорстку відповідь після скандальних заяв

11:18

Алессандра Амброзіо стала нареченою і опублікувала ніжні фото

11:08

Навіть застарілий жир на витяжці розчиниться на очах: секретний домашній трюк

11:02

РФ запустила реактивні дрони, прогриміли вибухи: на Київщині виникла пожежа

10:57

Як поєднали Григорія Бакланова та Дмитра Вівчарюка: що відбувалося за лаштунками нового серіалу 2+2 "Таксі для опера"

Путін припустився фатальної помилки: Преображенський — про виключення партії "Яблуко" з виборів до Держдуми РФПутін припустився фатальної помилки: Преображенський — про виключення партії «Яблуко» з виборів до Держдуми РФ
10:42

Мариновані помідори черрі: смачний рецепт за кілька хвилин без стерилізації

10:41

РФ почала запускати ракети з КНДР по одній: в ISW розкрил причину

10:40

10 речей, які знадобляться, щоб стати бʼюті-блогером новини компанії

10:36

Хрусткі кабачки без зайвої олії: у чому обваляти їх замість борошна і сухарів

Реклама
10:20

Як назвати доньку в 2026 році: наймилозвучніші українські імена

09:55

"Перебуваю у стосунках": Сеітаблаєв розповів про нове кохання

09:47

Гороскоп на завтра, 13 серпня: Ракам - сварка, Стрільцям - винагорода

09:44

"Бусифікація" по-російськи: чоловіків забирають з вулиць і змушують йти на війну з Україною

09:33

У Путіна з'явився новий план: ЗМІ заявили про початок небезпечного етапу війни

08:52

Смачніший, ніж "Цезар": рецепт легкого салату з куркою за 20 хвилин

08:32

"Він може надірватись": Андрусів дав прогноз діям Путіна у війніПогляд

08:24

Севастополь зазнав масованої атаки дронів: спалахнули потужні пожежі

08:16

Росію охоплюють антивоєнні настрої, Кремль боїться бунту: на що пішов Путін

07:24

Новоросійськ всю ніч перебував під обстрілом: ЗСУ намагалися зірвати запуск ракет по УкраїніВідео

06:42

РФ атакувала Запоріжжя: у "Епіцентрі" спалахнула потужна пожежа, 1200 споживачів без світлаФотоВідео

Реклама
05:55

Бандерас зробив несподіване зізнання про інфаркт: "Смерть підбирається близько"

05:11

Аж ніяк не "шахмати": як правильно назвати популярну гру українською

04:29

Смажені баклажани вийдуть як у ресторані: секрет усього в одному інгредієнті

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки в чайному саду за 35 с

03:45

Сонячне затемнення несе серйозну загрозу: попередження про фатальну помилку

03:25

Занедбаний куточок саду: як перетворити мотлох на квітучу клумбу

02:43

Успіх уже близько: які знаки зодіаку скоро отримають заслужену винагороду

02:17

З якого боку стояти та як пропускати людей на ескалаторі - правила етикету

01:05

Крок до завершення війни: важлива заява Зеленського щодо переговорів зі СШАВідео

11 серпня, вівторок
23:59

Що обрізати в саду до початку холодів: серпневий догляд для пишного цвітіння

23:58

Комфортний сон у сильну спеку: розкрито несподівано просте правилоВідео

23:35

Скумбрія вийде справжнім ресторанним шедевром: що додати до риби перед запіканням

23:18

Зірковий футболіст Роналду нарешті одружився: перші фото

23:13

РФ влаштувала масовану атаку: "приліт" зупинив важливий об’єкт газовидобутку

22:47

Дата народження може розкрити карму минулих життів: який урок несе душа

22:34

Як вибрати солодку диню за кілька секунд: один простий трюк видасть стиглий плід

22:17

"Путін хоче забомбити Україну": прогноз нових масованих обстрілівВідео

22:14

Навіщо потрібні загадкові білі смуги на вікні: простий спосіб уникнути біди

21:59

Слива віддячить рясним урожаєм: що обовʼязково потрібно зробити в серпні

21:48

Головний зорепад 2026 року буде особливим: коли і де українці можуть його побачити

Реклама
21:15

Зачаровувала мільйонерів: розкрито таємниці найвідомішої шпигунки 21 століття

21:06

РФ готує масштабну мобілізацію: Зеленський розкрив план Путіна і назвав терміни

21:02

Рушники стануть як нові: один простий трюк швидко поверне м’якість і свіжістьВідео

20:41

Сода проти оцту: який засіб краще підходить для прибирання вдома

20:32

Українці можуть залишитися без води і світла: тривожний прогноз опалювального сезону

20:25

Бунт проти режиму Путіна: розкрито єдиний реальний сценарій для РФВідео

20:12

Полиці спорожніли після ударів РФ: коли повернуться товари і чи зростуть ціниФото

20:00

Фатальний рік уже наближається: загублений лист вченого "передбачив" майбутнє

19:50

"Українці "вигрібають": розкрито причину антиукраїнської істерії в Польщі

19:47

В РФ побоюються українських масованих ракетних ударів - відповісти не вийде

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоКімнатні рослиниПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти