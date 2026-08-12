У Путіна з'явився новий план: ЗМІ заявили про початок небезпечного етапу війни

Кремлівський диктатор прагне ескалації війни і робить перші кроки для цього.

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Новопризначені командири отримали наказ від Путіна / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Війна входить у нову, найважчу для України фазу

Путін сподівається посилити тиск на фронті за рахунок нової хвилі мобілізації

В України виникли проблеми з захистом на тлі посилення атак РФ

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін поставив перед новопризначеними командирами завдання захопити всю Донецьку область до кінця року, і ця вимога стала однією з ознак переходу війни у нову фазу.

Як повідомляє The i Paper, кадрові зміни у військовому керівництві країни-агресорки Росії супроводжуються посиленням ракетних ударів по українських містах, тиском на судноплавство в Чорному морі та спробами розігнати наземний наступ, тоді як українські сили активізували атаки на нафтову інфраструктуру, військові об'єкти та логістичні центри противника.

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Ситуацію на лінії фронту експерт із питань оборони та військовий кореспондент Роберт Фокс описує як динамічний тупик, у якому Москва прагне перехилити баланс на свою користь. Він переконаний, що Україні та її партнерам варто закладати у розрахунки подальше загострення, а не збереження поточного стану.

"Усе це вказує на небезпечний новий етап війни", - наголосив експерт.

Риторика Кремля при цьому залишається незмінною - попри масштаб бойових дій, російський президент і далі використовує формулювання "спеціальна військова операція".

Фокс наголошує: заяви та практичні кроки Москви вказують на протилежне і свідчать про підготовку до ескалації.

Чому Кремль поспішає до осені

Часовий фактор Фокс вважає ключовим для планів російського командування. Погіршення погоди та розмокання ґрунтів ускладнять масштабні штурми з використанням бронетехніки, тому інтенсивність наступальних дій намагатимуться підняти саме зараз.

Ресурсна арифметика для Росії при цьому невигідна. За оцінкою експерта, втрати на фронті перевищують темпи їхнього поповнення. Розв'язати проблему Кремль може після парламентських виборів у вересні - окремі аналітики не виключають нової хвилі мобілізації, яка потенційно дала б до 600 тисяч людей.

Найгостріша ж проблема української сторони лежить у площині протиповітряної оборони. Найбільшу небезпеку становить балістика, перехоплення якої потребує обмеженого кола систем.

Запаси ракет для комплексів Patriot українські військові вже значною мірою витратили. Дефіцит цих боєприпасів відчувається і на світовому ринку - через інші збройні конфлікти та власні потреби Сполучених Штатів.

Patriot / Інфографіка: Главред

Чому США не надають Україні ліцензію на Patriot

Главред писав, що за даними американського журналіста Майкла Вайса, Сполучені Штати за останні шість місяців витратили близько двох третин своїх запасів систем Patriot на Близькому Сході, і Росія, знаючи про це вичерпання, посилила ракетні удари по Україні.

Тому в США заговорили про надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів. Однак виробники Patriot - компанії Raytheon і Lockheed - офіційно висловлюватимуть занепокоєння щодо крадіжки інтелектуальної власності та передачі технологій.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кремль, ймовірно, усвідомлює зростання суспільного невдоволення війною в Україні, оскільки українські удари по російському тилу призводять до зростання внутрішніх витрат.

Раніше Зеленський повідомив, що внутрішні документи РФ підтверджують підготовку мобілізації на осінь після імітації парламентських виборів. План кремлівського диктатора Володимира Путіна нескладний.

Напередодні стало відомо, що швидкість та якість підготовки до нового опалювального сезону у Києві та містах-мільйонниках не відповідає реаліям. Тому українцям треба готуватися до складної зими.

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Про джерело: The i Paper Сайт британської національної газети The i Paper. Він був запущений у 2016 році та входить до медіагрупи DMG Media. Платформа публікує новини Великої Британії та світу, включаючи політику, економіку, технології, культуру та спорт. Основною особливістю видання є стисла, зрозуміла подача матеріалів для читачів, у яких мало часу. Сайт вважається одним із найдинамічніших новинних ресурсів у Великій Британії та неодноразово входив до числа найбільш авторитетних цифрових медіа країни.

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