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"Путін уже не рішає": комбриг ЗСУ розкрив, що реально може змусити РФ до миру

Руслан Іваненко
13 серпня 2026, 01:57
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Командир 95-ї бригади назвав умову, за якої наслідки війни можуть спричинити зміни в Росії.
Путин, ВСУ
Що може змусити росіян відчути наслідки війни / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Смерть Путіна, на думку Маришева, не зупинить війну
  • У РФ система репресій працюватиме незалежно від лідера
  • Зміни можливі, якщо наслідки війни відчує населення мегаполісів

Смерть російського диктатора Володимира Путіна не призведе до завершення війни проти України, оскільки в Росії вже сформувалася система, здатна продовжувати свою роботу незалежно від того, хто очолює країну. Про це командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Руслан Маришев розповів в інтерв’ю ТСН.

За його словами, Путін уже не є єдиною фігурою, від якої залежить функціонування російської державної машини. Система репресій, на його думку, продовжить працювати й після зміни керівництва.

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"Та Путін ж не рішає. Путін там уже він нічого не рішає. Це вже там система вибудована. Там уже кого не постав, воно як маховик репресій буде працювати", - пояснив комбриг.

Маришев вважає, що серйозні внутрішні зміни в Росії можуть розпочатися лише тоді, коли наслідки війни безпосередньо відчують жителі найбільших міст країни-агресорки, зокрема Москви та Санкт-Петербурга.

"Впливати на цивільне населення. Немає бензину, нема їжи. І тільки тоді мабуть щось у них там всередині почнеться. Але не на цивільне населення десь там, не знаю, Закавказя, а на цивільне Москви, Санкт-Петербурга і так далі. Великих великих міст мільйонників, де люди би відчули на собі, що таке будь без води, без їжі, без бензину", - зазначив Руслан Маришев.

Журналістка уточнила, чи має на увазі командир відповідь на російські атаки по українській інфраструктурі та спроби залишити Київ без електроенергії. Маришев підтвердив цю думку та припустив, що блекаути у великих російських містах могли б змусити їхніх мешканців безпосередньо відчути наслідки війни.

Міста, які найбільше постраждали від війни та Росії / Інфографіка: Главред

Водночас журналістка зауважила, що українці під час масованих атак і тривалих відключень електроенергії не відмовилися від опору, а навпаки - ще більше зненавиділи Росію. Вона запитала, чи не може аналогічна реакція виникнути й серед росіян.

"Я думаю, не спрацює, тому що вони нас всю історію ненавидять. Тому, мабуть, не спрацює", - підсумував Руслан Маришев.

Для Росії війна зайшла у глухий кут

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить операцію з посилення тиску на Росію, щоб змусити Кремль відмовитися від війни та перейти до її завершення.

За словами Буданова, у російському керівництві досі зберігається переконання, що Москва може досягти поставлених цілей військовим шляхом. Водночас він вважає таку оцінку помилковою, оскільки перебіг війни протягом останніх років не підтверджує здатність Росії досягти стратегічної перемоги.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

"Поки що ми бачимо, що росіяни вірять у те, що можуть досягти своєї мети воєнним шляхом. Це помилкове твердження, і всі ці роки доводять це. Війна, по суті, для них у глухому куті: є бойові дії з просуванням чи без, є наші просування, але стратегічно вона давно вже в куті", - зауважив він.

Буданов наголосив, що подальший тиск на Росію має створити умови, за яких Кремль буде змушений переглянути свої плани та погодитися на завершення війни.

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, Україна та міжнародні партнери мають спільний план дій, який має змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі.

Крім того, Кремль, ймовірно, усвідомлює зростання суспільного невдоволення війною в Україні, оскільки українські удари по російському тилу призводять до зростання внутрішніх витрат.

Нагадаємо, що кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін поставив перед новопризначеними командирами завдання захопити всю Донецьку область до кінця року, і ця вимога стала однією з ознак переходу війни у нову фазу.

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Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) - щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

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