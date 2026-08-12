Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Путін зупинить війну": Зеленський сказав, як Україна планує дотиснути РФ

Марія Николишин
12 серпня 2026, 21:13
google news Підпишіться
на нас в Google
Президент назвав дві умови, без яких переговори з Москвою перетворюються на надмірні компроміси.
'Путін зупинить війну': Зеленський сказав, як Україна планує дотиснути РФ
Зеленський розкрив план завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви Зеленського:

  • Росія готується масштабувати мобілізацію
  • Слабкий фронт означає надмірні компроміси
  • Київ просить союзників посилити ППО

Україна та міжнародні партнери мають спільний план дій, який має змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі.

"Путін не хоче зупиняти цю війну, але він її зупинить. У нас є план. Ми розуміємо, що маємо робити. Це спільний план із нашими партнерами про те, як чинити на нього тиск", - наголосив він.

відео дня

Фронт як умова для переговорів

Ключова змінна в цій схемі - ситуація на лінії бойового зіткнення. Саме від неї, за словами президента, залежить, у якій позиції Київ заходить у будь-який переговорний процес із Кремлем.

"Коли утримується фронт, це дає президенту можливість вести сильний діалог із ворогом. Якщо ж ситуація на полі бою недостатньо сильна, діалог перетворюється на надмірні компроміси. І це не в наших інтересах", - зазначив Зеленський.

Україна битиме по РФ у відповідь

Наразі фундаментальна стратегія України базується на протидії планам Путіна. Російський диктатор має намір масштабувати мобілізаційні процеси та залучити до окупаційної армії максимальну кількість людей.

З огляду на ці загрози, президент звернувся до міжнародних союзників із закликом посилити підтримку, зробивши особливий акцент на сфері протиповітряної оборони. Водночас серед головних завдань для Сил оборони він назвав здійснення ударів у відповідь.

"Нам потрібно повернути війну на територію Росії. Після цього російське суспільство відчує на собі наслідки цієї війни і чинитиме тиск на владу", - підсумував глава держави.

Для Росії війна зайшла у глухий кут

Керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував продовження операції тиску на Росію, спрямованої на примус Кремля до завершення війни.

За його словами, в Кремлі досі не відмовилися від сподівань на військову перемогу, попри роки, які довели протилежне.

"Поки що ми бачимо, що росіяни вірять у те, що можуть досягти своєї мети воєнним шляхом. Це помилкове твердження, і всі ці роки доводять це. Війна, по суті, для них у глухому куті: є бойові дії з просуванням чи без, є наші просування, але стратегічно вона давно вже в куті", - зауважив він.

'Путін зупинить війну': Зеленський сказав, як Україна планує дотиснути РФ
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін поставив перед новопризначеними командирами завдання захопити всю Донецьку область до кінця року, і ця вимога стала однією з ознак переходу війни у нову фазу.

Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна передала американській стороні нові пропозиції, спрямованих на завершення війни.

Водночас у Москві відкидають сценарій тимчасового припинення бойових дій в Україні без усунення того, що російська сторона називає "першопричинами конфлікту".

Читайте також:

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Уражено одразу чотири кораблі: Україна провела масштабну операцію в тилу РФ

Уражено одразу чотири кораблі: Україна провела масштабну операцію в тилу РФ

22:01Війна
"Путін зупинить війну": Зеленський сказав, як Україна планує дотиснути РФ

"Путін зупинить війну": Зеленський сказав, як Україна планує дотиснути РФ

21:13Війна
Харчовий колапс: які продукти масово зникають з українських магазинів на тлі ударів РФ

Харчовий колапс: які продукти масово зникають з українських магазинів на тлі ударів РФ

19:57Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки в чайному саду за 35 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки в чайному саду за 35 с

Успіх уже близько: які знаки зодіаку скоро отримають заслужену винагороду

Успіх уже близько: які знаки зодіаку скоро отримають заслужену винагороду

У Путіна з'явився новий план: ЗМІ заявили про початок небезпечного етапу війни

У Путіна з'явився новий план: ЗМІ заявили про початок небезпечного етапу війни

Скумбрія вийде справжнім ресторанним шедевром: що додати до риби перед запіканням

Скумбрія вийде справжнім ресторанним шедевром: що додати до риби перед запіканням

Рис виходить в рази смачнішим і ароматнішим: що шеф-кухарі додають під час варіння

Рис виходить в рази смачнішим і ароматнішим: що шеф-кухарі додають під час варіння

Останні новини

21:55

Дрібна картопля замість щедрого врожаю: що зроблено не так

21:13

"Путін зупинить війну": Зеленський сказав, як Україна планує дотиснути РФ

21:05

Чого не можна лити соду й оцет від засмічень: що станеться з трубами

21:05

Повернути унітазу чистоту та свіжість дуже просто: який засіб з кухні слід залити на ніч

20:44

Чи потрібно додавати олію в макарони: популярна помилка під час варіння

Путін припустився фатальної помилки: Преображенський — про виключення партії "Яблуко" з виборів до Держдуми РФПутін припустився фатальної помилки: Преображенський — про виключення партії «Яблуко» з виборів до Держдуми РФ
20:22

Листя груші швидко чорніє та опадає: як врятувати дерево в серпніВідео

20:04

Київ і Баку зближуються, а нове дослідження нагадує про сотні тисяч жертв на Кавказі

19:57

Харчовий колапс: які продукти масово зникають з українських магазинів на тлі ударів РФ

19:16

Опалювальний сезон під загрозою: для яких міст зима може виявитися найважчою

Реклама
19:10

США втрутилися у нафтову війну: Невзлін пояснив, про що Венс просив ЗеленськогоПогляд

19:03

Як сказати "сбоку припека" українською: найвлучніші відповідники

18:46

Що потрібно зробити кожному після Сонячного затемнення: 3 знаки, яким пощастить

18:35

Курячі відбивні здивують хрусткою скоринкою: секрет криється в незвичайному клярі

17:55

Пирій можна вивести раз і назавжди: як позбутися бур’яну без постійної прополки

17:50

Руді плями - лише початок: як захистити кузов авто від корозії на рокиВідео

17:33

Що мають зробити США і Європа, щоб Україна перемогла у війні: Forbes дав чітку відповідь

17:27

"Дав метастази в кістки": зірка серіалу "Офіс" повідомила про рак 4 стадіїВідео

17:12

Зітхнуть із полегшенням: які знаки зодіаку здолають труднощі 13 серпня

17:02

Салат і зелень будуть свіжими до 3 тижнів: секретний трюк, про який мало хто знає

16:55

РФ змінює тактику ударів: українців попередили про щоденну ракетну загрозу

Реклама
16:54

ЗСУ пішли в наступ і звільнили 26 сіл у трьох областях - Зеленський

16:53

Аномальні морози чи плюсова температура — якими будуть зими в Україні

16:41

"Хотів частіше бачитися": кум Влада Ями зробив зізнання про їхні стосунки

16:36

Слів "ничка", "заначка" і "никатися" нема в українській мові - чим їх замінитиВідео

16:28

Ніяка не "рябіна": як українською правильно назвати знайоме дерево

16:28

У Києві почали складати списки людей на переселення: що відомо

16:27

Замінять купу дорожніх речей — чому мандрівники беруть з собою прищіпки

16:03

Долар і євро різко пішли у круте піке: новий курс валют на 13 серпня

15:52

Захисники чи вісники бід: які дерева не можна зрубувати біля дому

15:51

Дві пари взуття на осінь 2026: стиліст назвала, без чого не обійтись модниціВідео

15:42

Магнітна буря вдарить з новою силою: коли на Землі почнеться геомагнітний шторм

15:41

Путін натягнув військову форму і почав погрожувати ударами "в будь-якому місці"Відео

15:34

РФ вперше віддала США американського в’язня без обміну: у Sky News розкрили задум Путіна

15:13

Відповідь знають одиниці: як українською сказати "попрыгунчик"

14:41

Онук Ротару продемонстрував свої тренування та атлетичну фігуру

14:32

Тест на IQ: потрібно знайти 10 відмінностей між лисицями за 15 секунд

14:30

Аліна Гросу зіткнулася з проблемою через різкі зміни сина - деталі

14:30

Від податкових пільг до доступних кредитів: Терехов представив план підтримки бізнесу

14:24

Ріанна показала всіх трьох дітей разом: як вони виглядають

14:09

Яєчня вийде набагато смачнішою: який продукт додати замість молока

Реклама
14:04

Новий сезон "Голосу країни" буде доступний на Netflix одночасно з ефіром на 1+1 Україна

13:56

До +15°C у квартирах: киян попередили про складну ситуацію з опаленням взимку

13:36

"Ногами забиває": дружина відомого ведучого показала тіло у синцях

13:28

Гороскоп Таро на завтра, 13 серпня: Овнам — діяти, Близнюкам — новини

13:20

РФ зібрала понад 6000 БПЛА і готує нову масовану атаку по Україні - ГУР

13:18

Що означає красиве українське слово "леліяти": справжнє значення знають одиниці

13:11

Копія тата: маленький син Аль Пачіно з’явився на публіці у рокерській футболці

12:44

Відро з водою не потрібне: як ідеально відмити підлогу від пилу та бруду

12:40

Навіщо залишати кавову гущу на терасі: трюк допоможе вирішити поширену проблему

12:36

Чоловіка Тодоренко перекосило: дітей більше не буде

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти