'Путін зупинить війну': Зеленський сказав, як Україна планує дотиснути РФ

Президент назвав дві умови, без яких переговори з Москвою перетворюються на надмірні компроміси.

https://glavred.net/war/putin-ostanovit-voynu-zelenskiy-skazal-kak-ukraina-planiruet-dozhat-rf-10787957.html Посилання скопійоване

Зеленський розкрив план завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви Зеленського:

Росія готується масштабувати мобілізацію

Слабкий фронт означає надмірні компроміси

Київ просить союзників посилити ППО

Україна та міжнародні партнери мають спільний план дій, який має змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі.

"Путін не хоче зупиняти цю війну, але він її зупинить. У нас є план. Ми розуміємо, що маємо робити. Це спільний план із нашими партнерами про те, як чинити на нього тиск", - наголосив він. відео дня

Фронт як умова для переговорів

Ключова змінна в цій схемі - ситуація на лінії бойового зіткнення. Саме від неї, за словами президента, залежить, у якій позиції Київ заходить у будь-який переговорний процес із Кремлем.

"Коли утримується фронт, це дає президенту можливість вести сильний діалог із ворогом. Якщо ж ситуація на полі бою недостатньо сильна, діалог перетворюється на надмірні компроміси. І це не в наших інтересах", - зазначив Зеленський.

Україна битиме по РФ у відповідь

Наразі фундаментальна стратегія України базується на протидії планам Путіна. Російський диктатор має намір масштабувати мобілізаційні процеси та залучити до окупаційної армії максимальну кількість людей.

З огляду на ці загрози, президент звернувся до міжнародних союзників із закликом посилити підтримку, зробивши особливий акцент на сфері протиповітряної оборони. Водночас серед головних завдань для Сил оборони він назвав здійснення ударів у відповідь.

"Нам потрібно повернути війну на територію Росії. Після цього російське суспільство відчує на собі наслідки цієї війни і чинитиме тиск на владу", - підсумував глава держави.

Для Росії війна зайшла у глухий кут

Керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував продовження операції тиску на Росію, спрямованої на примус Кремля до завершення війни.

За його словами, в Кремлі досі не відмовилися від сподівань на військову перемогу, попри роки, які довели протилежне.

"Поки що ми бачимо, що росіяни вірять у те, що можуть досягти своєї мети воєнним шляхом. Це помилкове твердження, і всі ці роки доводять це. Війна, по суті, для них у глухому куті: є бойові дії з просуванням чи без, є наші просування, але стратегічно вона давно вже в куті", - зауважив він.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін поставив перед новопризначеними командирами завдання захопити всю Донецьку область до кінця року, і ця вимога стала однією з ознак переходу війни у нову фазу.

Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна передала американській стороні нові пропозиції, спрямованих на завершення війни.

Водночас у Москві відкидають сценарій тимчасового припинення бойових дій в Україні без усунення того, що російська сторона називає "першопричинами конфлікту".

Читайте також:

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред