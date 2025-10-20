ЗСУ відбили чотири села на адмінмежі: відомо, де ситуація покращилася

Зеленський розповів про ситуацію на фронті та успіхи ЗСУ.

https://glavred.net/front/vsu-otbili-chetyre-sela-na-admingranice-izvestno-gde-situaciya-uluchshilas-10707839.html Посилання скопійоване

Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяви президента:

У Куп'янську покращилася ситуація на фронті

На околицях Лимана росіян немає

На Новопавлівському напрямку все ще складно

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами розповів про актуальну ситуацію на фронті. Зокрема, він сказав, що біля Лиману росіян немає, а біля Дніпропетровщини є успіхи.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті. Так, ситуація покращилася у Куп'янську, але у Покровську – складно.

відео дня

"На околицях Лимана – хтось розповсюджував дезінформацію постійно – але там немає "руских", там тільки наші війська, і всі спроби проходу "руских" були ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що на Новопавлівському напрямку все ще складно.

"Раніше російські війська захопили 8 сіл на адмінмежі з Дніпропетровщиною. Пізніше Сили оборони відбили 4. За інші триває боротьба", - зауважив президент.

Він також підкреслив, що на Сумському напрямку стало легше.

Наступ РФ на фронті восени

Військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман заявив, що восени у росіян немає просування, яке можна було б вважати стратегічним успіхом.

"Якщо російські війська не змогли нічого досягнути влітку, то восени, коли через погодні умови наступати складніше, на суттєві прориви їм точно розрахувати не доводиться", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, начальник управління Штурмових підрозділів Валентин Манько заявив, що українські військові продовжують демонструвати успіхи на Новопавлівському напрямку. Завдяки чітким і злагодженим діям 214-го окремого штурмового батальйону та 5-ї окремої штурмової бригади вдалося повністю звільнити населені пункти Олексіївка та Степове.

Військовий оглядач Богдан Мірошников сказав, що інформація про повну окупацію Куп’янська російськими військами не відповідає дійсності. Навіть про частковий контроль міста ворогом наразі говорити зарано.

Військовий аналітик Павло Лакійчук зазначив, що стратегічний наступ армії країни-агресора Росії на Донеччині триває. Найважчі бої відбуваються довкола Покровська, але найбільш гаряче на півночі від міста.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред