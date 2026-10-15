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Розвідка США погрожувала припинити обмін даними через удари по НПЗ РФ - WP

Анна Ярославська
15 жовтня 2026, 06:59
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Вашингтон чинить тиск на Київ через удари по російських нафтопереробних заводах.
Трамп, Московський НПЗ
Трамп стверджує, що США продовжують ділитися розвідданими з Україною / Колаж: Главред, фото: ОП, соцмережі

Головне:

  • США погрожували припинити обмін розвідданими через удари по НПЗ
  • Трамп запевнив, що Вашингтон продовжує ділитися даними розвідки

Американські чиновники вимагали від Києва припинити удари по російських НПЗ, інакше погрожували позбавити його зброї та розвідданих. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Співрозмовник видання розповів, що в понеділок американські розвідники попередили посольство України у Вашингтоні: обмін інформацією зупинять одразу після нових ударів по енергетиці РФ. Повністю потік даних не перекрили, але загроза зберігається.

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"Попередження були настільки масовими, що дзвонили кожному, у кого було прізвище, що звучало по-українськи", - розповів співрозмовник.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NPR підтвердив, що українські військові отримували такі погрози, однак поки що вони не були виконані.

"Ми допомагаємо їм і ділимося розвідданими. Ми хочемо, щоб війна закінчилася", - сказав президент США Дональд Трамп журналістам у вівторок.

Видання нагадує, що, за даними Офісу президента, у понеділок і вівторок російська балістика атакувала Київ без попередження від партнерів.

"Російська балістична атака на Київ. Знову жодного попередження від наших партнерів. Головною ціллю була енергетична інфраструктура", - заявив Зеленський увечері у вівторок.

Під час масованого нічного обстрілу росіяни завдали ударів по шести енергооб’єктах у різних регіонах, зокрема по головних електростанціях Києва. Зеленський повідомив про 39 балістичних ракет і 120 ударних дронів, а без світла залишилися 600 тисяч людей. За даними міської влади, у столиці загинули щонайменше чотири людини, ще 25 отримали поранення. Через віялові відключення в частині міста зупинився електротранспорт.

Пізніше Офіс президента та Повітряні сили уточнили ситуацію.

"Близько 22:40 ми повідомили, що не отримали від партнерів попереджень про балістичні ракети. Однак під час наступних трьох хвиль атак партнери все ж попереджали про застосування балістичних ракет", - зазначив представник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Трамп прагне чинити тиск на Зеленського

Дипломат ЄС у Києві оцінює ситуацію обережніше. Він нагадав, що українські радари вже пропускали балістичні атаки.

"Зеленський зацікавлений у тому, щоб натякати, що розвідку зупинили, - цей наратив просуває антиамериканське крило навколо нього. Але я також можу уявити, що Трамп прагне чинити тиск на Зеленського. На мій погляд, можливі обидва сценарії", - припустив дипломат.

Удари припали на той момент, коли Трамп у неділю оголосив у Truth Social про енергетичне перемир’я між Росією та Україною. Втім, схоже, жодна зі сторін про це не знала. Зеленський заявив, що готовий підписати таку домовленість, але відповість, якщо Росія продовжить завдавати ударів по енергосистемі.

Глава МЗС Андрій Сибіга назвав нічну атаку черговою негативною "відповіддю" Путіна на ініціативу американського президента.

У Кремлі заявили, що робити висновки щодо подальшої військової підтримки Києва з боку Вашингтона зарано. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков вказав на суперечність між заявами про продовження допомоги та повідомленнями про технічні проблеми й перерваний ланцюг передачі інформації.

"Було б краще, якби такі блискучі технології взагалі не використовувалися у військових цілях", - заявив Пєсков про можливі обмеження Starlink.

У Києві тим часом наполягають, що Росія свідомо завдала удару саме по об’єктах, які мало захищати оголошене Трампом перемир’я.

"Удар був цілком свідомим і демонстративним за своїм масштабом - Росія ще ніколи не демонструвала такої показової неповаги до Сполучених Штатів", - підкреслив Зеленський.

Енергетичне перемир’я - останні новини

Як повідомляв Главред, 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що РФ та Україна вже погодилися на негайне енергетичне перемир’я. Водночас президент Володимир Зеленський відповів, що вперше чує про припинення ударів по енергетиці, про яке оголосив Трамп.

Видання Axios писало, що енергетичне перемир’я між країною-агресором Росією та Україною, про яке заявив президент США Дональд Трамп, поширюється виключно на удари по нафтопереробних заводах обох сторін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

13 жовтня Зеленський звинуватив РФ у зриві енергетичного перемир’я.

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Про джерело: The Washington Post

The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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