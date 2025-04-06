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"Переговори тривають": у Трампа пояснили, чому не ввели мита проти РФ

Віталій Кірсанов
6 квітня 2025, 19:48
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У Білому домі зазначили, що Трамп вирішив не вводити мита проти РФ через переговори щодо війни в Україні.
У Трампа пояснили, чому не ввели мита проти РФ
У Трампа пояснили, чому не ввели мита проти РФ / Колаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Переговори з Росією та Україною тривають

Водночас США запровадили 10% мита проти України

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Президент США Дональд Трамп вирішив не запроваджувати нові мита проти Росії, бо наразі тривають з країною переговори щодо завершення війни в Україні. Про це сказав директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт в інтерв'ю ABC News.

"Очевидно, що переговори з Росією та Україною тривають, і я думаю, що президент ухвалив рішення не змішувати ці два питання", - підкреслив чиновник.

Водночас Гассетт наголосив, що це не означає, що в майбутньому з РФ поводитимуться "зовсім інакше, ніж із будь-якою іншою країною".

"Ви б буквально порадили піти і викласти на стіл цілу купу нових речей посеред переговорів, які впливають на життя багатьох американців, українців і росіян? Ви б не стали цього робити... Не варто вкидати щось нове в ці переговори просто посеред них. Це просто несправедливо", - зазначив він.

Також ведучий каналу запитав, чи розуміє урядовець, що РФ не платитиме нових мит, порівняно з багатьма союзниками США, такими як Європа, Канада та Мексика, на що він відповів: "Росія перебуває у розпалі переговорів про мир, які справді впливають на тисячі й тисячі життів людей. І саме на цьому зараз зосереджений президент Трамп".

Водночас США запровадили 10% мита проти України, яка також залучена до переговорів щодо закінчення війни.

Нові мита від США - останні новини за темою

Раніше, 2 квітня, Трамп оголосив про введення мита на весь імпорт у США з усіх країн, за винятком Росії та Білорусі. У коментарі для Главреда фінансовий аналітик Віталій Шапран пояснив, чому країна-агресор РФ не потрапила під американські торгові санкції.

4 квітня Китай у відповідь на широкомасштабні мита, які ввів президент США Дональд Трамп, оголосив про додаткові торговельні обмеження на американські товари. Про це повідомило агентство Reuters.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, введення мит Дональдом Трампом спровокувало нову хвилю глобальної торговельної війни, що не тільки впливає на економічну рівновагу, а й підриває усталений світовий порядок, послаблюючи позиції США і роз'єднуючи західні країни. Про це в коментарі для Главреда заявив політолог і викладач КНУ імені Шевченка Петро Олещук.

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