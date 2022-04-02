Договір про гарантії безпеки не буде реалізований: Арахамія назвав умову

Даівд Арахамія / Фото прес-служби партії Слуга народу

За словами глави української переговорної групи Давида Арахамії, у разі підписання договору про гарантії безпеки можна буде вести мову про внесення змін до Конституції України щодо позаблокового статусу через референдум.

"Якщо народ не обере такий шлях, тоді це означатиме, що договір не матиме остаточної юридичної сили. І тоді ми повернемося до нових переговорів і тоді будемо вирішувати це якимось іншим шляхом", - підкреслив український парламентер.

Водночас він нагадав, що згідно із законодавством, проведення всеукраїнського референдуму неможливе при військовому та надзвичайному стані.

Арахамія додав, що для України важливо отримати згоду "ядерних держав" про надання гарантій безпеки для України, а саме США, Великобританії, Франції та Китаю. Окремо Україна сподівається на участь Туреччини та Китаю.

Переговори України та Росії в Стамбулі

Про новий раунд переговорів у Туреччині стало відомо раніше.

На проміжному брифінгу учасник української делегації, радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв про інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Зокрема, делегації обговорювали договір про міжнародні гарантії безпеки для України.

"Тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", - заявляв Подоляк.

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