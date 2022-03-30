"Ефективний посередник": у Зеленського назвали роль Абрамовича в переговорах з РФ

Роман Абрамович модерує процес переговорів, розповів Михайло Подоляк.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив роль російського олігарха Романа Абрамовича у переговорах між делегаціями України та Російської Федерації.
Про це він розповів під час онлайн-брифінгу в медіацентрі "Україна".
"Що стосується пана Абрамовича, то безумовно в медійному просторі давно відомо, що він є вкрай ефективним посередником між делегаціями, тобто, він модерує частково процес з точки зору, щоб не було якогось там непорозуміння "на вході", тобто, коли сторони щось заявляють, а інша сторона це не так зрозуміла. Підкреслюю, з точки зору логістики переговорного процесу", - сказав радник глави ОП.
"Пан Абрамович вкрай ефективно відпрацював саме цю місію посередництва між делегаціями", - додав Подоляк.
Участь Абрамовича в переговорах
Як відомо російський олігарх Роман Абрамович виступає посередником у російсько-українських переговорах.
Журналісти відстежили, що олігарх літав між Стамбулом, Києвом і Москвою, щоб передавати повідомлення Володимиру Путіну і Володимиру Зеленському.
Вранці, 23 березня приватний літак Hawker 800XP з Романом Абрамовичем на борту вилетів з аеропорту Стамбула до Москви і, як стверджують журналісти, передав нібито Путіну записку від Зеленського.
Того ж вечора цей літак вилетів з аеропорту російської столиці і повернувся до столиці Туреччини. Після чого Абрамович зв'язався з українським політиком Рустемом Умеровим, який виступає в якості переговірника від Києва, а також з прес-секретарем Реджепа Ердогана Ібрагімом Калином.
Пізніше Абрамович і Умеров вилетіли до Києва через Польщу, де зустрілися з Володимиром Зеленським.
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