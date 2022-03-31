Арестович пояснив, чому Україні важливі перемовини з РФ про мир/ Офіс президента України

Мирна угода у війні – це завжди компроміс між сторонами, адже обидві сторони зазнають втрат.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у відеозверненні. Він пояснив, чому Україні важливо вести з країною-агресоркою РФ переговори про мир.

"Велика війна, військова агресія та мирна угода – це завжди компроміс між сторонами. Завжди. Тому що обидві сторони зазнають втрат. І якщо ви думаєте, що ми не несемо – дуже помиляєтеся. Вони практично знищили нашу військову промисловість", – каже Арестович.

Він зазначив, що Росія намагається знищити військову промисловість в Україні. Крім цього, вона сильно б’є по цивільний інфраструктурі.

"Як я говорив у відео 2019-го року, вони зроблять все, щоб нас просадити так, щоб ми стали нікому не цікаві, як зруйнована територія. Ось вони це і роблять, і будуть це робити. Але переговори (29 березня – ред.), їх результат проміжний, – це відсутність будь-яких компромісів з нашого боку", – додав радник глави ОП.

Переговори України і РФ у Стамбулі

Нагадаємо, 29 березня у Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій, на якій обговорили війну в Україні.

За підсумками зустрічі радник керівника ОПУ і член української делегації Михайло Подоляк заявив, що були зафіксовані найважливіші договірні позиції, які взяла до розгляду РФ. Країнами-гарантами безпеки для України, які можуть підписати багатосторонній договір, можуть стати країни Радбезу ООН, Китай, США, Франція, Німеччина, Ізраїль, Канада, Туреччина.

Член української делегації Андрій Чалий зазначив, що Україна готова до нейтралітету, проте лише якщо мирний договір буде узгоджений.

При цьому за результатами переговорів зазначалося, що Питання з ОРДЛО і Криму не врегульовані, бо поки що гаранти не працюватимуть на ці території.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що українська делегація на переговорах з РФ очікує, що вдасться вийти на конкретику за мирним договором за лічені дні. Він наголосив, що Україна повинна отримати фундаментальні ключові гарантії безпеки.

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