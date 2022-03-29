Переговори України і Росії в Стамбулі: перші подробиці

За словами Подоляка, зараз велика проблема ескалації війни.
Переговори України та Росії у Стамбулі йдуть зараз у вигляді консультацій з кількох важливих питань. Про це журналістам повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Зараз йдуть консультації з кількох важливих питань. Ключове питання - договір про міжнародні гарантії безпеки для України, саме з ним ми зможемо закінчити війну. Друге питання, не менш важливе, - це припинення вогню, щоб вирішити всі гуманітарні проблеми", - заявив він.
За словами Подоляка, зараз велика проблема ескалації війни.
"І окремо хочу підкреслити, що сьогодні є ще одна проблема: що стає більше і більше - ескалація війни, ненависті, порушення звичаїв і правил ведення війни не тільки на полях. З обох сторін йдуть заклики про знищення обох народів і це все призводить до конфліктів. Є відео з порушенням Женевських конвенцій по відношенню до військовополонених", - заявив Подоляк.
Він також заявив, що зараз буде юридично вирішуватися питання, щоб такі випадки не повторювалися.
Хто бере участь у переговорах від України
- Давид Арахамія - керівник фракції "Слуга народу";
- Олексій Резніков - Міністр оборони;
- Михайло Подоляк - радник голови Офісу президента;
- Андрій Костін - перший заступник голови делегації України в ТКГ;
- Рустем Умеров - депутат Верховної Ради;
- Микола Точицький - заступник Міністра закордонних справ;
Переговори Росії та України в Стамбулі
Про новий раунд переговорів у Туреччині стало відомо напередодні.
За словами учасника української делегації Давида Арахамії, початок переговорів "змістився в часі через логістичні проблеми".
Переговори в Стамбулі почалися приблизно о 10:30 за київським часом.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ шукає миру.
"Наші пріоритети в переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Діючі гарантії безпеки для нашої держави - обов'язкові. Очевидна і наша мета - мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі", - зазначив глава держави.
У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана назвали час і місце зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі.
Як повідомили в канцелярії Ердогана сторони почнуть переговори о 10:30, 29 березня.
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