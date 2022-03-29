Вимоги України, позиція РФ і виступ Ердогана: у Стамбулі почалася зустріч Києва та Москви

Перемовини начались з раунду діалогу Арахамії і Мединського / twitter.com/Podolyak_M

Новий раунд перемовин Росії і України вже стартував у Стамбулі. Київ представляють міністр оборони Олексій Резніков, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк і керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія. З боку Москви присутні помічник президента РФ Володимир Мединський, заступник міністра оборони Олександр Фомін і посол у Білорусі Борис Гризлов. Делегації представлені й іншими перемовниками. На порядку денному - обговорення питань гарантій безпеки.

Про що мають намір говорити делегації Києва і Москви

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявляв, що сторони повинні обговорити створення системи надійних гарантій безпеки. Гарантії повинні бути забезпечені, серед іншого, і у військових питаннях.

Також чиновник запевнив, що для України залишається ключовим питанням територіальна цілісність держави. Майбутнє окупованих Криму і Донбасу має обговорюватися на рівні президентів Зеленського та Путіна.

Перемовини Росії та України в Туреччині / Офіс президента

Президент Зеленський про умови перемовин

Зеленський заявляв, що головними темами перемовин залишаються гарантії безпеки, нейтралітет і без'ядерний статус України.

Як запевнив президент, підписання мирного договору з Путіним можливе тільки після виведення російських військ з території України.

Україна не збирається обговорювати "денацифікацію" і "демілітаризацію".

"Я сказав, що ми взагалі не сядемо за стіл перемовин, якщо ми говоритимемо про якусь демілітаризацію, якусь "денацифікацію". Для мене це абсолютно незрозумілі речі", - казав Зеленський.

Позиція Росії

Керівник російської перемовної групи Володимир Мединський говорив, що Москва збирається наполягати на комплексному договорі. Крім нейтралітету України і гарантій безпеки росіяни хочуть, щоб були зафіксовані інші позиції.

Зокрема, делегація наполягає на включення "денацифікації", "демілітаризації" України, а також визнання окупованих Криму і Донбасу. Мединський вважає, що без реалізації цих пунктів сторонам навряд чи вдасться домовитися.

У Кремлі не очікують і на саміт президентів України та Росії за підсумками Стамбульської зустрічі.

"Зустріч потрібна, як тільки ми матимемо чіткість щодо розв'язки з усіх ключових питань", - сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Хто бере участь у перемовинах

Україна

Давид Арахамія - керівник фракції "Слуга народу";

Олексій Резніков - міністр оборони;

Михайло Подоляк - радник голови Офісу президента;

Андрій Костін - перший заступник голови делегації України в ТКГ;

Рустем Умеров - депутат Верховної Ради;

Микола Точицький - заступник міністра закордонних справ;

Міністр оборони Олексій Резніков / Офіс президента

Росія

Володимир Мединський - помічник російського президента;

Олександр Фомін - заступник міністра оборони;

Андрій Руденко - заступник міністра закордонних справ.

Леонід Слуцький - голова комітету Держдуми Федеральних Зборів РФ;

Борис Гризлов - посол Росії в республіці Білорусь;

Виступ Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Ердоган виступив перед початком перемовин і закликав сторони до миру.

Реджеп Ердоган / Офіс президента

"На всіх міжнародних платформах ми намагалися захищати права обох країн забезпечити справедливий підхід до питання. Наша країна теж втратила багато військових, і ми намагалися, щоб це не повторилося на північ від нас. Туреччина відчуває відповідальність за мир в нашому регіоні, віримо, що мир буде відновлено. Продовження конфлікту нікому не принесе користі, кожен загиблий, зруйнована будівля відриває частину від нашого майбутнього. Відновлення миру буде корисно для обох сторін і для всіх. Ми очікуємо від вас щасливої звістки", - сказав Ердоган.

Перемовини стартували

Зустріч розпочалася з раунду керівників делегацій - Давида Арахамії від України та Володимира Мединського з російської сторони.

"Раунд глав делегацій. Давид Арахамія і Володимир Мединський. Про фундаментальні положення переговорного процесу. Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань", - написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

На перемовинах присутній Абрамович

Російський олігарх Роман Абрамович також присутній на перемовинах Києва і Москви. РБК зафіксували його розмову з президентом Туреччини Ердоганом і представниками делегацій.